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24 октября • обновлено в 20:15
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"Добывает амнистию": "коренная украинка" Поклонская в вышыванке разозлила россиян

2.1т Читать материал на украинском

Нелегитимный депутат российской Государственной думы, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская назвала себя "коренной украинкой" и разозлила сеть призывом праздновать Хэллоуин.

Соответствующий пост она разместила на странице в Facebook, проиллюстрировав фото в вышиванке (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Таким образом Поклонская отреагировала на борьбу с Хэллоуином своего коллеги из Госдумы Виталия Милонова. "Я, как коренная украинка, не могу разделить настороженное отношение коллеги Милонова к гарбузам (тыквам). По моему мнению, наша молодёжь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться. Со своей стороны предлагаю учителям и родителям сообщать мне обо всех случаях давления на школы в данном вопросе", – написала она.

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Поклонская в вышыванке разозлила россиян

Поклонская в вышыванке разозлила россиян

Facebook Натальи Поклонской

В сети заявление Поклонской вызвало волну насмешек и гнева. Недовольство коснулось как ее отношения к празднику, так и снимка в вышиванке.

"Что-то с Натальей Владимировной происходит непонятное", "Ключевая фраза -"Я, как коренная украинка". А Вы, мадам, не забыли,что в России живете? Зачем нам навязываете свои прошлые традиции, принятые в Украине? И демонстрирование себя здесь в вышиванке тоже о многом говорит!", "Стыдно, Наталья Владимировна! Такая юная, а уже украинка", "Очень жаль, Наталья, что Вы пропагандируете католические праздники", "Уже коренная украинка? Девочка, ты этими словами себе амнистию не добудешь", – написали россияне.

"Добывает амнистию": "коренная украинка" Поклонская в вышыванке разозлила россиян
"Добывает амнистию": "коренная украинка" Поклонская в вышыванке разозлила россиян
"Добывает амнистию": "коренная украинка" Поклонская в вышыванке разозлила россиян
"Добывает амнистию": "коренная украинка" Поклонская в вышыванке разозлила россиян
"Добывает амнистию": "коренная украинка" Поклонская в вышыванке разозлила россиян
"Добывает амнистию": "коренная украинка" Поклонская в вышыванке разозлила россиян
"Добывает амнистию": "коренная украинка" Поклонская в вышыванке разозлила россиян
"Добывает амнистию": "коренная украинка" Поклонская в вышыванке разозлила россиян
"Добывает амнистию": "коренная украинка" Поклонская в вышыванке разозлила россиян
"Добывает амнистию": "коренная украинка" Поклонская в вышыванке разозлила россиян
"Добывает амнистию": "коренная украинка" Поклонская в вышыванке разозлила россиян
"Добывает амнистию": "коренная украинка" Поклонская в вышыванке разозлила россиян

Отреагировал и украинский политолог Алексей Голобуцкий.

"С крышей не дружит. Уже рванула публично защищать тыквы. Просит звонить ей, если кто-то заметит притеснения тыкв. И теперь она уже "коренная украинка". Может, найдется уже добрый человек, который начнет бодяжить ей боярышник пустырником с валерьянкой?" – сыронизировал он в своем Telegram-канале.

"Добывает амнистию": "коренная украинка" Поклонская в вышыванке разозлила россиян

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская выдала историю об "исцелении" от тяжелой болезни святым во сне.

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Персона
Наталья Поклонская
Место
Россия
Тег
Новости России
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Столяр Александр
Столяр Александр
Никогда такого не было, и вот опять...
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Куни Чан
Куни Чан
Забавно, к средневековье в условиях антисанитарии на собранном необработанном зерне заводилась плесень тоесть грибок и бывало псилоцибин содержащий как раз по осени хорошо разрастался на складах. и из такого зерна ничего не подозревающие домохозяйки делали выпечку и голодных мужиков нехило так штырило и даже целыми поселениями, отсюда ведьмы и охота на них, церковники грамотно воспользовались и раздули ситуацию. казни, сжигание, вощем дурные корни у этого "праздника"
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Няш, а Няш, ну какая ты украинка, ты рафинированная блYAдь... Вне национальности ....
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