"Добывает амнистию": "коренная украинка" Поклонская в вышыванке разозлила россиян

Нелегитимный депутат российской Государственной думы, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская назвала себя "коренной украинкой" и разозлила сеть призывом праздновать Хэллоуин.

Соответствующий пост она разместила на странице в Facebook, проиллюстрировав фото в вышиванке (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Таким образом Поклонская отреагировала на борьбу с Хэллоуином своего коллеги из Госдумы Виталия Милонова. "Я, как коренная украинка, не могу разделить настороженное отношение коллеги Милонова к гарбузам (тыквам). По моему мнению, наша молодёжь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться. Со своей стороны предлагаю учителям и родителям сообщать мне обо всех случаях давления на школы в данном вопросе", – написала она.

Поклонская в вышыванке разозлила россиян Facebook Натальи Поклонской

В сети заявление Поклонской вызвало волну насмешек и гнева. Недовольство коснулось как ее отношения к празднику, так и снимка в вышиванке.

"Что-то с Натальей Владимировной происходит непонятное", "Ключевая фраза -"Я, как коренная украинка". А Вы, мадам, не забыли,что в России живете? Зачем нам навязываете свои прошлые традиции, принятые в Украине? И демонстрирование себя здесь в вышиванке тоже о многом говорит!", "Стыдно, Наталья Владимировна! Такая юная, а уже украинка", "Очень жаль, Наталья, что Вы пропагандируете католические праздники", "Уже коренная украинка? Девочка, ты этими словами себе амнистию не добудешь", – написали россияне.

Отреагировал и украинский политолог Алексей Голобуцкий.

"С крышей не дружит. Уже рванула публично защищать тыквы. Просит звонить ей, если кто-то заметит притеснения тыкв. И теперь она уже "коренная украинка". Может, найдется уже добрый человек, который начнет бодяжить ей боярышник пустырником с валерьянкой?" – сыронизировал он в своем Telegram-канале.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская выдала историю об "исцелении" от тяжелой болезни святым во сне.

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