"Поехали царя ублажать!" В России чиновница угодила в скандал из-за Путина

В сети опубликовали скандальную аудиозапись, на которой начальница управления пресс-службы губернатора Иркутской области России грубо высказалась о жертвах наводнения.

Она рассказала о приезде президента России Владимира Путина в пострадавший от паводка регион и описала его встречу с жителями области (чтобы послушать, проскролльте страницу до конца).

"Он приехал туда на полчаса... поехали царя ублажать... Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования", - сказала чиновница.

Владимир Путин

По ее словам, в центрах временного размещения условия у потерявших жилье лучше, чем были до наводнения.

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"Они сидят в тепле, бл*ть, с теплым туалетом, с чистой постелью — то, чего у них не было в их хлеву. Он пошел, они готовы были землю целовать. Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья", - добавила чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист влип в громкий скандал, он скрывал судимость за коррупционные преступления.

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