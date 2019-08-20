Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

"Поехали царя ублажать!" В России чиновница угодила в скандал из-за Путина

3.2т Читать материал на украинском

В сети опубликовали скандальную аудиозапись, на которой начальница управления пресс-службы губернатора Иркутской области России грубо высказалась о жертвах наводнения.

Она рассказала о приезде президента России Владимира Путина в пострадавший от паводка регион и описала его встречу с жителями области (чтобы послушать, проскролльте страницу до конца).

"Он приехал туда на полчаса... поехали царя ублажать... Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования", - сказала чиновница.

Владимир Путин

Владимир Путин

По ее словам, в центрах временного размещения условия у потерявших жилье лучше, чем были до наводнения.

Новости
США взбесили Россию запуском ракеты с ядерным зарядом

"Они сидят в тепле, бл*ть, с теплым туалетом, с чистой постелью — то, чего у них не было в их хлеву. Он пошел, они готовы были землю целовать. Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья", - добавила чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист влип в громкий скандал, он скрывал судимость за коррупционные преступления.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
25
Смешно
4
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
CARGO 100
CARGO 100
Допизделась ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
kiy Valeriy
kiy Valeriy
раби, просто - РАБИ
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...