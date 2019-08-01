Под носом у НАТО: Россия развернула масштабные учения

В акватории Балтийского моря начались оперативные учения "Океанский щит-2019", в которых принимают участие силы и средства ВМФ и ВКС России.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, основная задача - проверка готовности российского ВМФ к защите национальных интересов.

Учения под руководством главкома ВМФ Николая Евменова продлятся с 1 по 9 августа.

Корабли РФ tribuna.ru

Основу межфлотской группировки, принимающей участие в учениях, составляют корабли и суда, участвовавшие в главном военно-морском параде.

Всего привлекается 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, 10634 человека личного состава Вооруженных сил РФ.

В Минобороны отметили, что учения "Океанский щит" проводятся второй раз. В прошлом году они прошли в Средиземном море с 1 по 8 сентября. Тогда в маневрах были задействованы 26 кораблей, две подлодки, 34 летательных аппарата ВМФ и ВКС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня в 60 километрах от Калининградской области РФ прошли крупные международные ученияНАТО. Военные из 19 стран-участниц североатлантического альянса на территории Польши отработали действия по противоракетной и противовоздушной обороне.

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