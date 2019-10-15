"Превратились в металлолом": по "Газпрому" нанесли спутниковый удар

Австрийские компрессоры LMF, которые использует российская компания "Газпром", принудительно отключили через спутник.

Такое заявление сделал начальник департамента N335 Павел Крылов, передает РБК со ссылкой на "Интерфакс". Оборудование, по его словам, "стоит мертвым грузом, не работает до сих пор".

"Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились", – сказал Крылов.

Компания планирует заменить компрессоры мобильными модульными станциями российского производства. Так, "Газпром" уже получил предложение от казанского предприятия ЗАО НПП "Компрессор".

Заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов в комментарии о российской технике заявил, что экономических показатели отечественного оборудования выше, чем у зарубежных.

По словам источника агенства, компрессоров LMF в "Газпроме" немного, они нужны для мобильных передвижных компрессорных установок при ремонте газопроводов. Компрессоры стравливают газ при снижении давления в трубе, чтобы не допустить его выбросов в атмосферу и ущерба природе. Выход компрессоров из строя затруднит быстрый ремонт газопроводов в случае аварий.

Отключить дистанционно компрессор может сам производитель, отметил другой источник.

"Газпром"

Как сообщал OBOZREVATEL, суд Евросоюза по требованию Польши отменил решение Еврокомиссии, которое позволяло "Газпрому" поставлять больше газа в Германию по газопроводу OPAL.

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