"Отличный педагог!" Секс-скандал с "учительницей года" получил продолжение

В России из школы города Астрахань уволили учительницу, которую ранее обвинили в интимной связи с подростком – учеником 9 класса.

Об этом заявил один из школьников попавшего в скандал общеобразовательного учреждения №32 с углубленным изучением предметов физико-математического профиля в комментариях "Лайфу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Она отличный педагог, не знаем, что с ней случилось", – отметил парень.

"Учительницу года", которая домогалась 9-классника, якобы уволили

По его словам, узнать женщину на видео можно, только если сильно присмотреться. Хотя ученик признал, что в школе ходят слухи, якобы на кадрах, которые видела почти вся школа, запечатлена именно она –их учительница биологии Екатерина Савинова.

При этом ученика, который стал героем видео, школьник не узнал, но сообщил, что подросток учится в старших классах.

Учительница Екатерина Савинова news-kmv.ru

Как сообщает Ast-News.ru, мать подростка утверждает, что учащиеся и работники этого муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения уже несколько дней обсуждают видео, на котором запечатлен сексуальный контакт именно между ее 15-летним сыном и 35-летней учительницей.

Переписка учительницы со школьником Telegram-канал "КБ"

Со своей стороны следственный комитет уже проверяет, кто же на самом деле запечатлен на интимном видео, наделавшем столько шума в Астрахани.

"До проверки следствием утверждать что-либо нельзя, но ученики рассказывают, что 35-летняя Екатерина Савинова встречалась с подростком. Ее якобы сняли в момент взаимных ухаживаний и шантажировали этим видео, требуя хороших отметок по биологии", – пишут СМИ, тоже подчеркивая, что упомянутая учительница уже уволилась.

Учительница Екатерина Савинова newsru.com

Учительница Екатерина Савинова readovka.ru

Также отмечается, что согласно ее личному делу, Савинова в прошлом году стала Учителем года в городе и Астраханской области.

И хотя ученики на камеру называют ее опытным педагогом, журналисты нашли на личном сайте учителя множество орфографических ошибок и ее девиз: "Живем один раз, поэтому надо жить ярко и интересно, чтоб в старости было о чем вспомнить и не стыдно внукам рассказать".

Учительница Екатерина Савинова newsru.com

Екатерина Савинова получила звание "Учительница года" Астрахань FM

Помимо этого, в сети давно гуляет фото того самого 15-летнего героя-любовника, которого застукали с учительницей в одном из кабинетов. Его одноклассники утверждают, что преподаватель сама инициировала эти "отношения".

Школьник, который находился в интимных связях с учительницей Telegram-канал Lshot

Как сообщал OBOZREVATEL:

В России 35-летнюю учительницу из Астрахани заподозрили в сексе с 15-летним учеником.

В сети опубликовали видеодоказательство интима 35-летней Екатерины Савиновой, учительницы биологии школы №32 в Астрахани (Россия), с девятиклассником.

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