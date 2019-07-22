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Отказал двигатель? В России произошло новое ЧП с Boeing-747: на борту более 500 человек

5.4т Читать материал на украинском

В России произошло ЧП с Boeing-747, на борту которого находились 521 человек.

Как передают российские СМИ со ссылкой на источники в органах управления воздушным движением, судно вылетело из Москвы в Анталию, но затем диспетчер доложил об отказе одного из двигателей и принял решение вернуться в аэропорт вылета "Внуково".

В момент определения проблемы самолет находился примерно в 300 км от Москвы, он развернулся над Черным морем и около 19:00 удачно приземлился.

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Позже появилась информация, что в двигатель попал посторонний предмет, из-за чего и сработал соответствующий датчик.

Маршрут самолета

Маршрут самолета

скриншот

Boeing-747

Boeing-747

AVIADO.RU

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в РФ уже произошло одно ЧП с Boeing 737. Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс "Тюмень – Минеральные воды" совершил аварийную посадку.

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Место
Россия
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Заметили что летят впритирку к зоне занятой повстанцами (буквально в нескольких километрах) и не боятся - а вот свинарник облетают полностью ...
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Да обоз лоханулся такую карту нельзя показывать …. *смеётся*.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Надежный лайнер,не то что супер джет какой-то.
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