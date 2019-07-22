Отказал двигатель? В России произошло новое ЧП с Boeing-747: на борту более 500 человек

В России произошло ЧП с Boeing-747, на борту которого находились 521 человек.
Как передают российские СМИ со ссылкой на источники в органах управления воздушным движением, судно вылетело из Москвы в Анталию, но затем диспетчер доложил об отказе одного из двигателей и принял решение вернуться в аэропорт вылета "Внуково".
В момент определения проблемы самолет находился примерно в 300 км от Москвы, он развернулся над Черным морем и около 19:00 удачно приземлился.
Позже появилась информация, что в двигатель попал посторонний предмет, из-за чего и сработал соответствующий датчик.
Маршрут самолета
скриншот
Boeing-747
AVIADO.RU
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в РФ уже произошло одно ЧП с Boeing 737. Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс "Тюмень – Минеральные воды" совершил аварийную посадку.
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