Не принимают в школу: в России разгорелся языковой скандал

В Якутске (Республика Саха, РФ) разгорелся скандал – в одну из школ города отказались принимать русскоязычных детей.

Руководство учебного заведения объяснило это негативным влиянием на систему обучения и воспитания, пишет News.Ykt.Ru.

Отмечается, что проблема возникла в микрорайоне, где была открыта новая национальная школа "Айыы Кыhата". Однако ходить в нее разрешили только тем, кто говорит на якутском.

Всего было подано 211 заявлений о формировании русскоязычных классов, однако 47 из них уже отклонили.

Школа "Айыы Кыhата" news.ykt.ru

Школа "Айыы Кыhата" news.ykt.ru

Школа "Айыы Кыhата" news.ykt.ru

"Наши дома находятся совсем рядом с этой школой, поэтому мы были уверены, что никаких проблем не возникнет. Но директор сказала, что мест нет и она не будет принимать русскоязычных детей", – рассказала местная жительница.

"Я не знаю, что делать. Где будет учиться мой ребенок? Было бы разумнее построить в густонаселенном районе сначала обычную общеобразовательную школу, где были бы и русские, и якутские классы", – отметила мама.

Школа "Айыы Кыhата" news.ykt.ru

У родителей, которые выступили против русскоязычных классов, сформировалась другая позиция. Так, они рассказали, что ждали открытия этой школы почти 15 лет и не собираются лишать своих детей конституционного права говорить на родном якутском языке. Россияне же,по их мнению, могут выбрать любое другое учебное заведение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Херсонской области разгорелся скандал из-за того, что школьников заставили посещать уроки русского языка.

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