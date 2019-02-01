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Не принимают в школу: в России разгорелся языковой скандал

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В Якутске (Республика Саха, РФ) разгорелся скандал – в одну из школ города отказались принимать русскоязычных детей.

Руководство учебного заведения объяснило это негативным влиянием на систему обучения и воспитания, пишет News.Ykt.Ru.

Отмечается, что проблема возникла в микрорайоне, где была открыта новая национальная школа "Айыы Кыhата". Однако ходить в нее разрешили только тем, кто говорит на якутском.

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Всего было подано 211 заявлений о формировании русскоязычных классов, однако 47 из них уже отклонили.

Школа "Айыы Кыhата"

Школа "Айыы Кыhата"

news.ykt.ru

Школа "Айыы Кыhата"

Школа "Айыы Кыhата"

news.ykt.ru

Школа "Айыы Кыhата"

Школа "Айыы Кыhата"

news.ykt.ru

"Наши дома находятся совсем рядом с этой школой, поэтому мы были уверены, что никаких проблем не возникнет. Но директор сказала, что мест нет и она не будет принимать русскоязычных детей", – рассказала местная жительница.

"Я не знаю, что делать. Где будет учиться мой ребенок? Было бы разумнее построить в густонаселенном районе сначала обычную общеобразовательную школу, где были бы и русские, и якутские классы", – отметила мама.

Школа "Айыы Кыhата"

Школа "Айыы Кыhата"

news.ykt.ru

У родителей, которые выступили против русскоязычных классов, сформировалась другая позиция. Так, они рассказали, что ждали открытия этой школы почти 15 лет и не собираются лишать своих детей конституционного права говорить на родном якутском языке. Россияне же,по их мнению, могут выбрать любое другое учебное заведение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Херсонской области разгорелся скандал из-за того, что школьников заставили посещать уроки русского языка.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Языковой скандал
Место
РоссияЯкутск
Тег
Новости России
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