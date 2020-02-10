"Путин всем надоел, но..." Рыклин объяснил реакцию россиян на портрет в лифте

Российский оппозиционный политик, журналист Александр Рыклин убежден, что реакция москвичей на фото президента РФ Владимира Путина в лифте не была постановкой.

По его мнению, реакция жителей небольших российских городов в подобной ситуации была бы более сдержанной, но и жителям столицы, и жителям провинции "Путин надоел". Об этом он сказал OBOZREVATEL.

"Я уже видел несколько комментариев в сети, в которых говорится о том, что это постановка. Я не верю, что это постановка. Очевидным образом там не гениальные актеры заняты, реакция людей очень натуральная", – заметил журналист.

По его мнению, следует "учитывать, что это столичный город. Тут люди более раскрепощенные". "Я думаю, что в каком-нибудь провинциальном городке люди бы молчали, они бы никак не выражали свое мнение по этому поводу и не были бы столь импульсивны. Но, по всей видимости, им тоже было бы неприятно видеть этот портрет", – предположил Рыклин.

В этом контексте он добавил, что нынешний глава государства "всем надоел". "Люди, может быть, даже не осознают причины, но эта постоянная картинка на экране, очевидная бесперспективность всей этой политики, люди не видят никакого света в конце тоннеля".

Как писал OBOZREVATEL, в лифте одной из многоэтажек Москвы российский пранкер повесил огромный портрет президента РФ Владимира Путина. Реакция москвичей стала настоящим "сюрпризом".

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