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Нашлась трещина: Россию опять настигло космическое фиаско

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В конструкции российского разгонного блока "Фрегат", который должен вывести на орбиту первые тестовые спутники британской системы OneWeb, нашлась трещина.

Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на слова источников в ракетно-космической отрасли. Разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока нашли в ходе предстартовой подготовке на космодроме Куру во Французской Гвиане.

"В сварном шве обнаружено нарушение герметичности магистрали подачи гелия", – пояснил источник.

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Разгонный блок "Фрегат"

Разгонный блок "Фрегат"

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Гелий используется для вытеснения топлива при работе двигателей. Возможно, "Фрегат" придется отправлять обратно в Россию, поэтому обнаруженная неисправность может грозить отсрочкой запуска.

Источник также сообщил, что по погодным условиям запуск возможен до конца марта, или его придется переносить на конец 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно выяснилось, что российский космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око", запущенный еще в 2007 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. В РФ попытались оправдаться за неудачу.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Satin Rik
Satin Rik
А де ж Філя Цимельман, який розказував, що у американців всі мозги чужі, а москалі все самі роблять?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Фиаско было бы если бы дефект не обнаружили. А так неисправность устранят. Для этого и существует предстартовая подготовка. Но великой космической державе этого не понять. Их единственный спутник "Лыбидь" продолжает ржаветь в одном из сараев России
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минин евген
минин евген
у рукожопов рогатых только в мультиках что-то получается. и в пафосных новостях о сказочных/мифических достижениях.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
минин евген, Наверное как с томосом, безвизом, жити по новому, ес и нато?
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