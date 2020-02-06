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7 февраля • обновлено в 07:26
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"Надо Путина слушать": Соловьев сказал, почему "убрали" Медведева

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что правительство Дмитрия Медведева справедливо ушло в отставку, поскольку министры ослушались президента России Владимира Путина.

Своим мнением он поделился в интервью "Комсомольской правде", комментируя глобальные перемены в РФ, связанные с поправками в Конституцию.

"Надо внимательно слушать Путина. Он же сказал – у правительства есть год. Разберитесь. И дальше пошел набор – выполните по национальным проектам, разберитесь с излишним количеством инструкций. Прошел год. Ну? Процент исполнения по национальным проектам какой? Были регулярно Госсоветы, где было сказано – это не работает, это не работает, и это не работает… Поэтому было сказано – ребята, извините, я вас предупреждал. Все абсолютно честно", – высказался рупор Кремля.

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Соловьев сказал, почему "убрали" Медведева

Соловьев сказал, почему "убрали" Медведева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ узнали, что Медведев ушел, потому что прорабатывал для России реформу политической системы по аналогии с США, которая якобы отличалась от взглядов Путина.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Владимир Соловьев Дмитрий Медведев Владимир Путин
Тег
Новости России
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dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/menso
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