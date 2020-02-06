"Надо Путина слушать": Соловьев сказал, почему "убрали" Медведева

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что правительство Дмитрия Медведева справедливо ушло в отставку, поскольку министры ослушались президента России Владимира Путина.

Своим мнением он поделился в интервью "Комсомольской правде", комментируя глобальные перемены в РФ, связанные с поправками в Конституцию.

"Надо внимательно слушать Путина. Он же сказал – у правительства есть год. Разберитесь. И дальше пошел набор – выполните по национальным проектам, разберитесь с излишним количеством инструкций. Прошел год. Ну? Процент исполнения по национальным проектам какой? Были регулярно Госсоветы, где было сказано – это не работает, это не работает, и это не работает… Поэтому было сказано – ребята, извините, я вас предупреждал. Все абсолютно честно", – высказался рупор Кремля.

Соловьев сказал, почему "убрали" Медведева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ узнали, что Медведев ушел, потому что прорабатывал для России реформу политической системы по аналогии с США, которая якобы отличалась от взглядов Путина.

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