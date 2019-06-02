ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Молния ударила: с российским самолетом произошло ЧП

Читать материал на украинском

В Мордовии молния попала в Superjet, выполнявший рейс из Москвы в ночь на субботу, после этого лайнер благополучно совершил полет.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в органах организации воздушного движения. "Перед посадкой в Саранске экипаж попытался обойти грозовой фронт. Однако во время маневра командир доложил о яркой вспышке рядом с самолетом", - сказал источник.

По его информации, наземные службы в Саранске не заметили повреждений и дали "добро" на обратный полет самолета в Москву.

Новости
"Проект Путина": что не так со сгоревшим самолетом Superjet в "Шереметьево"

Детально осмотреть лайнер удалось лишь в московском"Шереметьево". Самолет в связи с требованиями безопасности некоторое время не сможет выполнять полеты, сказал источник.

Superjet

Superjet

arbuztoday.ru

"При осмотре обнаружены следы поражения молнией. Самолет решено временно отстранить от полетов", - добавил собеседник издания.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
самолетНовости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
5
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения