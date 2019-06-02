Молния ударила: с российским самолетом произошло ЧП

В Мордовии молния попала в Superjet, выполнявший рейс из Москвы в ночь на субботу, после этого лайнер благополучно совершил полет.
Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в органах организации воздушного движения. "Перед посадкой в Саранске экипаж попытался обойти грозовой фронт. Однако во время маневра командир доложил о яркой вспышке рядом с самолетом", - сказал источник.
По его информации, наземные службы в Саранске не заметили повреждений и дали "добро" на обратный полет самолета в Москву.
Детально осмотреть лайнер удалось лишь в московском"Шереметьево". Самолет в связи с требованиями безопасности некоторое время не сможет выполнять полеты, сказал источник.
Superjet
arbuztoday.ru
"При осмотре обнаружены следы поражения молнией. Самолет решено временно отстранить от полетов", - добавил собеседник издания.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 мая в московском аэропорту Шереметьево самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку и загорелся. В результате ЧП с самолетом "Аэрофлота" из 78 пассажиров и членов экипажа погиб 41 человек.
Аэропорт опубликовал хронологию авиакатастрофы лайнера.
Следствие озвучило главную версию катастрофы — первопричиной могли стать действия пилотов.
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