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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офицер, волонтер, военный журналистВсе статьи автора

Зеленского пригласили в Донецк. А Путин будет?

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"Замкомандующего корпусом минобороны" самопровозглашенной "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность президенту Владимиру Зеленскому, если тот приедет на Донбасс.

Во-первых, я не верю, что Басурин в состоянии организовать достаточную безопасность для Зеленского в Донецке.

За прошедшие сутки у нас один погибший на Донбассе, шестеро были ранены или травмированы. Если вы приглашаете президента страны к себе в Донецк, то сначала прекратите обстрелы, отведите тяжелое вооружение. Но мы знаем о новых поставках вооружений из Российской Федерации на оккупированные территории. Недавно зафиксировано пересечение российско-украинской границы со стороны оккупированных территорий военной техникой.

Владимир Зеленский с бойцами ВСУ

Владимир Зеленский с бойцами ВСУ

Информационный портал Украины

И Басурин говорит о какой-то безопасности? Да они не могут обеспечить элементарных вещей, хоть какое-то продолжительное прекращение огня. Я думаю, что Басурин – трепло.

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Во-вторых, они хотят, чтобы Зеленский проводил встречи, но встречи уже проводятся: есть минский формат, есть нормандский формат.

Во-третьих, возникает вопрос: готов ли Басурин организовать приезд в Донецк Путина? Появится ли там Путин как верховный главнокомандующий соседней страны-агрессора, которая непосредственно ведет боевые действия на Донбассе?

То есть, если говорить об уровне представительства – о том, с кем разговаривать Зеленскому в Донецке, - то не с кем. Это была бы бессмысленная поездка, потому что там не с кем разговаривать. Если бы там был Путин, это, по крайней мере, имело бы смысл с точки зрения представительства.

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Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтМирные переговоры в Минске
Персоны
Эдуард БасуринВладимир ЗеленскийВладимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Свичкаренко Олег , вы скоро будете просится в Канаду , как жители благословенного Кузбасса , такое ожидает и Донбасс .
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Rybak Arsen
Rybak Arsen
Не зрозумів. Президент Украіни, головнокомандуючий, (я зараз про інституцію президентства, не про зелінського), повинен іхати в окупований анклав, а окупанти йому "забезпечать" безпеку? Охуі..тельние фантазіі в тіх краях плодяться. Зразу ж покійного захераста вспоминаю... Ага.. А басуріну слабо в киів приіхати, " за жисть попизд..іть??? СБУ його надійно сховає від " фошиздів", упевнений на 200%
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zhukov vanya
zhukov vanya
Пишится что, коментария три. а их фактически только два.
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