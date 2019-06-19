"Замкомандующего корпусом минобороны" самопровозглашенной "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность президенту Владимиру Зеленскому, если тот приедет на Донбасс.

Во-первых, я не верю, что Басурин в состоянии организовать достаточную безопасность для Зеленского в Донецке.

За прошедшие сутки у нас один погибший на Донбассе, шестеро были ранены или травмированы. Если вы приглашаете президента страны к себе в Донецк, то сначала прекратите обстрелы, отведите тяжелое вооружение. Но мы знаем о новых поставках вооружений из Российской Федерации на оккупированные территории. Недавно зафиксировано пересечение российско-украинской границы со стороны оккупированных территорий военной техникой.

Владимир Зеленский с бойцами ВСУ Информационный портал Украины

И Басурин говорит о какой-то безопасности? Да они не могут обеспечить элементарных вещей, хоть какое-то продолжительное прекращение огня. Я думаю, что Басурин – трепло.

Во-вторых, они хотят, чтобы Зеленский проводил встречи, но встречи уже проводятся: есть минский формат, есть нормандский формат.

Во-третьих, возникает вопрос: готов ли Басурин организовать приезд в Донецк Путина? Появится ли там Путин как верховный главнокомандующий соседней страны-агрессора, которая непосредственно ведет боевые действия на Донбассе?

То есть, если говорить об уровне представительства – о том, с кем разговаривать Зеленскому в Донецке, - то не с кем. Это была бы бессмысленная поездка, потому что там не с кем разговаривать. Если бы там был Путин, это, по крайней мере, имело бы смысл с точки зрения представительства.

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