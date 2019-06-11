Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинские военные поддаются на провокации, стреляя по террористам в жилых домах, школах или больницах на Донбассе. Насколько опасны такие заявления, звучащие из уст спикера первого лица государства?

Тут может быть два варианта, две причины этого события.

Первая возможная причина – это некомпетентность. Для уровня спикера президента это вопиюще, это проблема, которая представляет опасность. Потому что, как мы знаем, все конфликты, войны, экономические кризисы часто происходили от некомпетентности.

Некомпетентность в заявлениях может повлиять и на моральный дух бойцов армии, и на обмен пленными, и на ход международных переговоров. На разные вещи.

Вторая возможная причина – это спланированная провокация или попытка донести уже согласованные месседжи пророссийского характера. Давайте соберем вместе все заявления, прозвучавшие за эти 3 дня: "с Россией надо налаживать диалог", "Россия не контролирует наемников, воюющих на Донбассе", "украинские солдаты обстреливают гражданские объекты, детские сады и школы".

Владимир Зеленский, Юлия Мендель 5 канал

Это же абсолютно пророссийский нарратив, который нам пытались навязать все последние 5 лет. И этот же нарратив через российские СМИ и дипломатов пытались навязать мировой общественности, чтобы отменить санкции и показать украинско-российскую войну как гражданский конфликт. Это тактика Кремля.

И вдруг от первых лиц государства мы слышим абсолютно идентичные месседжи.

Поэтому самое опасное, что могут означать заявления Мендель – возможно, это согласованные нарративы, возможно, она это где-то прочитала, слышала в обсуждениях в их команде.

В таком случае возникает вопрос угрозы национальной безопасности. При любых условиях понятно, что при наличии информационной войны любое заявление российские информационные войска выбирают, обсасывают, используют для пропаганды, четко направляют в конкретные целевые аудитории, в частности, жителям Донбасса. Таким образом, такие заявления помогают врагу выстраивать информационную политику.

Теперь это заявление Мендель облетит все российские СМИ, где сделают вывод: "Вот посмотрите, сам спикер президента говорит такие вещи. Какие доказательства вам еще нужны в том, что агрессор – не Россия, а украинская армия?"

Это очень опасная ситуация.

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