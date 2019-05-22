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/Новости России

"Метр сорок пять": Путина поймали на уловке с ростом

2.8тЧитать материал на украинском

Президента России Владимира Путина вновь уличили в махинации с ростом, который он тщательно пытается скрыть на фото.

Так, в этот раз поводом для обсуждения стал снимок лидера РФ с главой Вьетнама Нгуеном Суан Фуком, который опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Вьетнамский президент оказался ростом еще ниже Путина. Пользователи отметили, что из-за этого российский лидер охотно позировал с ним перед камерами, чтобы выглядеть выше.

Новости
"Безнадежно больной": рост Путина рассмешил сеть
Путин и Фук

Путин и Фук

Twitter Дмитрия Смирнова

"Когда кто-то ниже тебя", "Два плешивых гнома", "Есть люди мельче", "Ну, по сравнению с Фуком, реальной большой! Нгуен сколько – метр сорок пять?" – сыронизировали в комментариях.

"Метр сорок пять": Путина поймали на уловке с ростом
"Метр сорок пять": Путина поймали на уловке с ростом
"Метр сорок пять": Путина поймали на уловке с ростом

При этом, украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий показал фото Путина с Фуком 3-летней давности. По его наблюдениям, президент РФ заметно поменялся.

"Метр сорок пять": Путина поймали на уловке с ростом

Telegram AllГолобуцкий

"Вьетнамец какой был, такой и остался. А вот Путин сильно подтоптался с 2016-го, никакой ботокс не помог", – написал он в своем Telegram-канале.

"Метр сорок пять": Путина поймали на уловке с ростом

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин повеселил сеть новым снимком, на котором он запечатлен с сербским лидером Александром Вучичем, рост которого составляет почти 2 метра.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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de lik
de lik
Тема обсуждения для животных
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Калик👌🤣🤣🤣🤣
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