"Метр сорок пять": Путина поймали на уловке с ростом

Президента России Владимира Путина вновь уличили в махинации с ростом, который он тщательно пытается скрыть на фото.

Так, в этот раз поводом для обсуждения стал снимок лидера РФ с главой Вьетнама Нгуеном Суан Фуком, который опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Вьетнамский президент оказался ростом еще ниже Путина. Пользователи отметили, что из-за этого российский лидер охотно позировал с ним перед камерами, чтобы выглядеть выше.

Путин и Фук Twitter Дмитрия Смирнова

"Когда кто-то ниже тебя", "Два плешивых гнома", "Есть люди мельче", "Ну, по сравнению с Фуком, реальной большой! Нгуен сколько – метр сорок пять?" – сыронизировали в комментариях.

При этом, украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий показал фото Путина с Фуком 3-летней давности. По его наблюдениям, президент РФ заметно поменялся.

Telegram AllГолобуцкий

"Вьетнамец какой был, такой и остался. А вот Путин сильно подтоптался с 2016-го, никакой ботокс не помог", – написал он в своем Telegram-канале.

Премьер Вьетнама Нгуен Суан Фук - Путину: Очень рад снова встретиться с вами, уважаемый товарищ президент. Вы являетесь большим, близким другом вьетнамского народа pic.twitter.com/WdFXoCkPcJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин повеселил сеть новым снимком, на котором он запечатлен с сербским лидером Александром Вучичем, рост которого составляет почти 2 метра.

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