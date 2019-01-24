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Мадуро сбежал в Россию? Прояснился интересный факт

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В СМИ появилась информация о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро, который был свергнут 23 января толпами протестующих, якобы засветился в России.

Снимок, который оказался в центре скандала, был опубликован пропагандистом Семеном Пеговым в контролируемом террористами "Л/ДНР" Telegram-канале WarGonzo.

На фото журналист якобы запечатлен с лидером Венесуэлы. "Мадуро уже в Москве. Готовится к эфиру на одном из федеральных каналов", – подписал он.

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Мадуро сбежал в Россию? Прояснился интересный факт

Telegram WarGonzo

Однако, как выяснилось, СМИ ошибочно приняли за Мадуро российского военного эксперта Алексея Леонкова. По словам пропагандиста, опубликованный кадр был обычной шуткой, которая благодаря схожести россиянина с президентом Венесуэлы и внесла интригу.

Николас Мадуро

Николас Мадуро

Радио Свобода

Алексей Леонков

Алексей Леонков

vlentu.ru

Мадуро сбежал в Россию? Прояснился интересный факт

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 10 января в Венесуэле состоялась инаугурация Николаса Мадуро.

  • 23 января против правления президента восстали тысячи граждан. В результате глава парламента Венесуэлы и лидер оппозицииХуан Гуайдо объявил себя новым главой государства.

  • Мадуро обвинил США в провокации и заявил о разрыве дипломатических отношений с американской стороной.

  • Россия оказалась в числе стран, которые выступили в защиту законности избрания Мадуро.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Николас МадуроХуан Гуайдо
Место
Россия
Тег
Новости России
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
астанавитеся!! растов не рнезиновий !
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Ершов Василий
Ершов Василий
Кожедуб Руслан, кінчай херньою страдать, а то подумають, що ти троль пригожинський!
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
О! еще один в Ростов поехал)))) Америкосы молодцы, ебут вату по всем фронтам...
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