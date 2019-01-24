Мадуро сбежал в Россию? Прояснился интересный факт

В СМИ появилась информация о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро, который был свергнут 23 января толпами протестующих, якобы засветился в России.

Снимок, который оказался в центре скандала, был опубликован пропагандистом Семеном Пеговым в контролируемом террористами "Л/ДНР" Telegram-канале WarGonzo.

На фото журналист якобы запечатлен с лидером Венесуэлы. "Мадуро уже в Москве. Готовится к эфиру на одном из федеральных каналов", – подписал он.

Telegram WarGonzo

Однако, как выяснилось, СМИ ошибочно приняли за Мадуро российского военного эксперта Алексея Леонкова. По словам пропагандиста, опубликованный кадр был обычной шуткой, которая благодаря схожести россиянина с президентом Венесуэлы и внесла интригу.

Николас Мадуро Радио Свобода

Алексей Леонков vlentu.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 января в Венесуэле состоялась инаугурация Николаса Мадуро.

23 января против правления президента восстали тысячи граждан. В результате глава парламента Венесуэлы и лидер оппозицииХуан Гуайдо объявил себя новым главой государства.

Мадуро обвинил США в провокации и заявил о разрыве дипломатических отношений с американской стороной.

Россия оказалась в числе стран, которые выступили в защиту законности избрания Мадуро.

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