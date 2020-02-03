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3 февраля • обновлено в 10:05
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Кожа была апельсиновой: всплыла жуткая версия гибели группы Дятлова

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Группа студентов могла погибнуть на перевале Дятлова в результате удара новейшего оружия с непонятным эффектом.

Об этом рассказал эксперт-криминалист Генриетта Чуркина, передает РИА ФАН. Именно техногенная версия могла спровоцировать побег из палатки.

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"Цвет кожи погибших, когда тела еще свежими были, был апельсиновым. Исследователи утверждают, что такой рыжий цвет – это эффект воздействия паров азотной кислоты на кожу", – рассказала Чуркина.

Она добавила, что возможными поражающими факторами могли стать компоненты ракетного топлива, натриевое облако из специально снаряженной ракеты, воздействие ядерного или объемного взрыва.

Всплыла жуткая версия гибели группы Дятлова

Всплыла жуткая версия гибели группы Дятлова

Архивное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в гибели группы Дятлова нашли мистический след.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина
Тег
перевал Дятлова
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