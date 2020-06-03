Российский стендап-комик и видеоблогер Данила Поперечный пошутил о реакции властей на критику, вспомнив о скандальных высказываниях пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и убийстве оппозиционера Бориса Немцова.

В своем выступлении он привел слова пресс-секретаря Путина о том, что "печень протестующих нужно размазать по асфальту". По словам комика, обычно официальные представители сглаживают углы (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Я только пару месяцев назад узнал, что официальный представитель Владимира Путина Дмитрий Песков во время протестов на Болотной площади в личной беседе с либеральным журналистом сказал следующую фразу: "Да нужно печень этих протестующих размазать по асфальту". Вы себе можете представить уровень циничности и озлобленности по отношению к людям, которые просто вышли отстаивать свои права? Я подумал, что не может быть, что Путин настолько же злой. А потом я вспомнил, что официальные представители обычно сглаживают углы", – сказал Поперечный.

Комик также затронул тему убийства оппозиционного политика Бориса Немцова: "Прикиньте, какая Путин "оторва", если это (печень по асфальту) лайт-версия. Он такой: "Что? Назвал меня дол*бом? Сжечь всю его семью на Красной площади, а его самого забить камнями". И Песков такой: "Ну давайте просто ночью его на мосту ё*нем, какая разница"".

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Песков в 2012 году заявил, что силовикам следует действовать жестче при разгоне митингующих. "За раненого омоновца надо размазать печень митингующих по асфальту", – сказал он тогда.

Напомним, что Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту рядом с Кремлем.

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