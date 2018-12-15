Люди умирают из-за ядовитых газов: в Сибири возникла экологическая катастрофа

На юге Сибири уже 10 лет пожары истребляют леса. Выделяемые при сгорании газы содержат канцерогенные элементы, из-за которых население много болеет и умирает. Специалисты называют это экологической катастрофой.

Об этом сообщило издание Liberation, журналист которого посетил природный заповедник озера Байкал, в республике Бурятия (субъект России, расположенный в центре Сибири).

Как сообщает издание, последствия пожаров, которые уже 10 лет жгут леса, ужасны для здоровья населения. Хотя они и являются причиной относительно небольшой смертности людей, но выделяемые при сгорании газы влияют на здоровье населения.

Пожары в Сибири

"Здесь нечем дышать. Идите посмотрите на деревенское кладбище. Вот там ваша статистика! Десять умерших от рака легких за десять лет, на население в 500 человек!" — рассказал 69-летний местный житель Павел Ильич, который всю жизнь прожил в селе Закалтус.

По информации издания, в 2015 году лесной пожар уничтожил 43 тысячи гектаров из 75 тысяч гектаров резерва Всемирного наследия ЮНЕСКО. Огонь истребил не только почву, но и кроны деревьев, что также ударяет и по экономике России.

"Весь лес потерян. Мы можем срубить и распилить деревья, но древесина уже ничего не стоит. Покупать ее могут только китайцы. Все, что ты видишь, полностью мертво. Деревья все еще стоят? Они тоже упадут. Корни гнилые", — рассказал журналисту 60-летний местный житель Геннадий Тимофеевич и показал на черные кроны деревьев.

В издании отмечается, что в Сибири средняя температура увеличилась на 2,5 градуса за последнее десятилетие. Виной этому глобальное потепление, которое спровоцировано человеческой деятельностью, особенно разработка углеводородов, от которых сильно зависит экономика России. Страна до сих пор не ратифицировала Парижское соглашение с декабря 2015 года.

Пожары в Сибири

В свою очередь, руководитель международного проекта по противодействию природным пожарам Greenpeace России Антон Бенеславский пояснил, что глобальное потепление не влияет на количество пожаров, но делает их более экстремальными. А 90% возгораний происходят по вине человека.

"Глобальное потепление делает метеорологические условия более экстремальными. В Бурятии оно вызывает засуху, более сильный ветер, снижение уровня воды в озерах и реках. Это создает благоприятные условия для более интенсивных и быстрых пожаров, а более сухая растительность сильнее подвержена возгоранию", — сказал Бенеславский.

В издании уточняют, что 2015 год стал самым смертельным для сибирского леса. 800 тысяч гектаров тайги были сожжены дотла, что имело катастрофические последствия для региона. Бурятская территория покрыта на 80% лесом. Ущерб от пожаров исчисляется сотнями миллионов рублей в год.

Напомним, ранее стало известно об еще одной экологической катастрофе в России — главную реку страны Волгу превратили в большую помойку.

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