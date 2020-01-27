В 1996 году я был вместе с о.Всеволодом на конференции по общественно-церковным проблемам в Петербурге. Как и многое, что связано с темой "церковь и общество" в те годы, конференция была организована фондом Аденауэра. Чаплин был в те времена совершенно нормальным человеком. Это было почти 25 лет назад, т.е. ему тогда не было 28 лет. Я в то время писал для Независимой газеты про консерватизм, про общественную роль церкви. Мы с Чаплиным вечером сидели в ресторане, пили и говорили. Он был умный, быстро мыслящий. Это была другая эпоха. В те времена еще даже Немцов - участвовавший в создании постперестроечного христианско-демократического движения - считал, что Церковь могла бы стать хорошей консервативной прививкой демократии. И Чаплина тоже все это интересовало.

Но потом пришли путинисты и он полностью съехал умом. История не пощадила консерваторов. Чекисты сделали из них отбивную котлету и выкинули на задний двор. Одновременно они оставили попам гигантский коридор для укрепления "церковно-политического ритуала", и в этот византийский коридор затянуло всех, кто в 90-е как-то разумно мыслил себе место Церкви в обществе. Все это - огромное искушение и враг рода человеческого изрядно поглумился над Чаплиным и не только над ним, превратив этих попов в клоунов, изображающих на политической сцене "православный Иран".

Да... удивительно вспоминать, что тогда ему было 28 лет! Царствие Небесное! Жаль, что ты не увидишь этого православного Ирана во всей его красе и славе, покойся с миром.

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