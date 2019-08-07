Известный российский дизайнер сбежал из страны: скандальное видео

Известный дизайнер Артемий Лебедев заявил, что выехал из России и, возможно, больше не вернется на родину.

Соответствующее видеообращение он опубликовал в сети. При этом среди причин Лебедев назвал войну в Сирии, огромные военные расходы и гонку вооружений. (Чтобы посмотреть видео проскролльте до конца экрана)

"Мне пришлось уехать из Москвы! Это решение далось мне непросто. Ситуация в стране вызывает очень большую обеспокоенность и есть очень большой шанс, что я туда даже больше не смогу вернуться!" – сказал он в видеообращении.

Лебедев пожаловался на ситуацию, которая сложилась в России.

"Мне тяжело видеть, как правящая клика ворует наше будущее! Они украли наши выборы, они украли наши голоса! Они лишают нас всего, что у нас есть, всего самого дорогого и самого ценного! Вы представляете, если допустить молодых, талантливых и умных людей во власть, к управлению городом и страной, каких потрясающих новых результатов мы могли бы добиться? Наша страна могла бы просто расцвести!" – заявил дизайнер.

"Мы поссорились со всем миром. Эти люди украли все наши деньги, наши пенсии, они обложили нас налогами. У нас ничего не осталось", – добавил он.

В сети, тем не менее, скептически отнеслись к заявлению Лебедева из-за его пропутинских взглядов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скандально известный российский артист Алексей Панин, который называл себя "любимым актером Путина", уехал из РФ.

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