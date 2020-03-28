В сети вспомнили дискуссию о сопровождавшем боевые действия Второй мировой войны сексуальном насилии.

Соответствующую статью опубликовал исследователь военной истории сталинизма Александр Гогун для издания "Радио Свобода". Он отметил, что западные историки называют цифры в сотни тысяч и даже миллионы изнасилованных, прежде всего в Германии. Российские власти это отрицают.

Даже те случаи сексуального насилия со стороны бойцов Красной армии, о которых остались несомненные свидетельства, списываются на жестокую месть за зверства нацистов на оккупированных территориях СССР.

Партизаны и партизанка на отдыхе (архивное фото) svoboda.org

Автор статьи приводит примеры данных историков об этом. Так, например, 28 июля 1920 года в Хотине Бабель занёс в свою тетрадь такую: "Страшная правда – все солдаты больны сифилисом. (…) Все бойцы – бархатные фуражки, изнасилования, чубы, бои, революция и сифилис. Галиция заражена сплошь".

Спустя три недели писатель сделал в дневнике обобщение о боевых подругах красных конников: "О женщинах в Конармии можно написать том. Эскадроны в бой, пыль, грохот, обнаженные шашки, неистовая ругань, они с задравшимися юбками скачут впереди, пыльные, толстогрудые, все б...., но товарищи, и б... потому, что товарищи, это самое важное, обслуживают всем, чем могут, героини, и тут же презрение к ним, поят коней, тащат сено, чинят сбрую, крадут в костелах вещи, и у населения".

Автор рассказывает, что насилие допускалось партизанскими командирами, особенно в отношении приговорённых к казни.

"По свидетельству жительницы села Старая Рафаловка Раисы Сидорчук, вот как поступили с сестрами коллаборационистов из семьи Пасевичей перед тем, как убить: "...На глазах у матери изнасиловали старшую дочь, Лизу. С Надей расправились в особенности жестоко, ее изнасиловали, выкручивали руки, истязали. Клаву тоже, прежде чем убить, изнасиловали...", – пишет автор.

Немало сведений о распущенности партизан содержится в документах националистического подполья, в том числе в донесениях с территории центральной Украины: "Бывают частые случаи насилования женщин сел Миньковка, Поропивка Потиевского района (сейчас Радомышльский район. – А. Г.) Житомирской области".

Та же терминология о сексуальном насилии коммунистов использовалась другим бандеровцем в описание ситуации на западном Полесье – юго-западной части Беларуси – в августе 1943 года: "Красные немилосердно грабят население, терроризируют его, редко когда ходят трезвые, и даже насилуют женщин".

Как пишет автор, в феврале 1944 года в Гороховском районе Волынской области был зафиксирован показательный случай: "Оперируя по селам, красные насиловали женщин. Например, насиловали 60-летнюю женщину в Клене. В с. Воромли во время насилования 5 девчат, вошел красный старшина-лейтенант. Когда запретил этот поступок, чуть его не застрелили, и он ушел".

После войны бывший командир отряда НКГБ "Победители" Дмитрий Медведев вспоминал в беседе с командиром 12-го батальона соединения Сабурова Иваном Шитовым (будущим главой Тернопольского соединения) и с командиром 7-го батальона Леонидом Ивановым (будущим главой Волынского соединения) о том, что их бойцы занимаются грабежами и пьянством, и требовал навести порядок, "но бывший комиссар батальона Шитова сказал мне: "Что вы хотите, чтобы нас в первом же бою убили наши партизаны?" Они боялись своих партизан".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о тайном оружии СССР времен "холодной войны".

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