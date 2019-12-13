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13 декабря • обновлено в 13:05
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Исполосовала лицо: в России студентка с ножом совершила нападение в колледже

1.1т
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В Чебоксарах (Россия) 17-летняя студентка с ножом напала на заведующую отделением колледжа. В результате женщина получила ранения рук и лица.

Об этом сообщили в МВД Чувашии. ЧП случилось утром в Чебоксарском экономико-технологическом колледже.

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"Девушка 2002 года рождения напала с ножом на заведующую отделением колледжа. Она была с поверхностными ранами лица и рук доставлена в медучреждение, где ей оказали необходимую помощь. Жизни пострадавшей ничто не угрожает. Предполагаемая злоумышленница задержана", – сообщили в полиции.

На данный момент правоохранители устанавливают мотивы нападения.

"Есть вопросы по состоянию психического здоровья девушки, будет проведена экспертиза", – отметили в МВД.

Исполосовала лицо: в России студентка с ножом совершила нападение в колледже

Sputnik

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше украинцы напали на земляка. Ему изрезали спину и ягодицы.

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Автор
Екатерина Луговская
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