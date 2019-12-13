Исполосовала лицо: в России студентка с ножом совершила нападение в колледже

В Чебоксарах (Россия) 17-летняя студентка с ножом напала на заведующую отделением колледжа. В результате женщина получила ранения рук и лица.
Об этом сообщили в МВД Чувашии. ЧП случилось утром в Чебоксарском экономико-технологическом колледже.
"Девушка 2002 года рождения напала с ножом на заведующую отделением колледжа. Она была с поверхностными ранами лица и рук доставлена в медучреждение, где ей оказали необходимую помощь. Жизни пострадавшей ничто не угрожает. Предполагаемая злоумышленница задержана", – сообщили в полиции.
На данный момент правоохранители устанавливают мотивы нападения.
"Есть вопросы по состоянию психического здоровья девушки, будет проведена экспертиза", – отметили в МВД.
Sputnik
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше украинцы напали на земляка. Ему изрезали спину и ягодицы.
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