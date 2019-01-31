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''Хватайте детей в охапку и бегите!'' В России рассказали, как Путин начал ''убивать''

4.1тЧитать материал на украинском

В РФ в реанимации умерла дочь арестованной активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко.

Об этом в Facebook сообщил журналист Аркадий Бабченко. Он отметил, что россиянам нужно спасать своих детей и бежать из страны.

"Господи, господи... Да что ж такое-то, а... Да бегите вы уже оттуда. Хватайте детей в охапку и бегите! Ну вот кому это надо было? Зачем? Вот кому лучше от этих шариков стало? У вас есть точки уязвимости, ну как вы этого не понимаете-то? Ну все понятно же уже! Спасайте вы своих детей-то!! Ох, господи", – рассказал Бабченко.

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Российский журналист Евгений Левкович в Facebook рассказал, что Шевченко арестовали еще 23 января новому закону о "нежелательных организациях".

"Какие организации "нежелательные" - решает ФСБ, а значит - Путин. Он был одним из идейных вдохновителей этого закона, он его подписывал. С "нежелательными" организациями нельзя иметь никаких дел - даже участвовать в собраниях и читать лекции. Настю арестовали несмотря на то, что она воспитывает трех несовершеннолетних детей, среди которых была девочка первой группы инвалидности", – отметил он.

Владимир Путин

Владимир Путин

Со слов Левковича, Шевченко умоляла отпустить ее под подписку о невыезде, но ее не отпустили. 30 января девочка попала в реанимацию, но 31 числа уже скончалась.

"Позавчера девочка, которая все эти дни была без матери, попала в реанимацию. Настя умоляла пустить её туда, чтобы хотя бы на день с ней увидеться. По последней информации, вчера вечером следователь выдал разрешение, но Настю не пустили в палату…Владимир Путин, лично, убил ещё одного маленького человека. И вместе с ним – целую семью", – рассказал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как Путин сорвал ''лицемерную маску''.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Васильичь Козимир
Васильичь Козимир
Эта тварь детей бросила, по митингам шляется бухая. Да её сучку пиздить надо, и детей от неё изолировать давно надо было.
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