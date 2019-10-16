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16 октября • обновлено в 17:15
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Игорь Соловей
Игорь Соловей
журналист-международник Все статьи автора

Хитро задуманная игра КГБ

1.4т

Эта советских времен цитата из репортажей "Голоса Америки" применима к современной ситуации.

Власть разгоняет маховик политических репрессий (а ожидаются новые) намеренно. Она хочет спровоцировать сильную реакцию оппозиции и ее сторонников, дабы изучить механизм формирования протестной активности. Готовы санкционировать даже митинг протеста в Москве. Таким образом предполагается проследить информационные и финансовые цепочки оппозиции, выявить ее организационный актив и сочувствующих.

Новости
Закрытый вопрос между Украиной и Россией

Все это - подготовка к массовым репрессиям в ситуации общенационального политического кризиса.

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Автор
Игорь Соловей Игорь Соловей
Место
Россия
Источник
Источник: Facebook Валерия Соловья
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