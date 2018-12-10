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Готова на сделку с США? Пойманная шпионка РФ согласилась на отчаянный шаг

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Арестованная в США по подозрению в шпионаже россиянка Мария Бутина готова изменить свое заявление о непризнании вины.

Как передает в Telegram 360tv, в понедельник, 10 декабря, Бутина и американская прокуратура подали совместное прошение о назначении судом слушаний по поводу сделки россиянки со следствием.

Бутину арестовали в июле текущего года, обвинив в исполнении роли агента Кремля в Штатах, департамент юстиции тогда заявил, что она регулярно контактировала с российскими спецслужбами.

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Россиянка отказалась признать себя виновной, однако теперь любое изменение показаний может означать признание вины. Сейчас Бутиной грозит до 15 лет тюремного заключения.

Мария Бутина

Мария Бутина

Готова на сделку с США? Пойманная шпионка РФ согласилась на отчаянный шаг

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в семье Бутиной заявили, что власть "бросила" ее, отказав в предоставлении помощи. К защите россиянки подключились исключительно ее родственники и друзья.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Или возвращаться в лепризорий,или стучать на своих кураторов,как взбесившийся дятел???Для неё,лучше второй вариант.Дома,она отработанный материал без будущего.Если начнёт говорить,есть опасность повторить судьбу Скрипалей,если после отсидки плохо спрячут.Хотя,это,скорей всего,постельный вариант,не обладающий большой информацией.
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минин евген
минин евген
удары по кацапам повсеместно. и в спину, и в шею, и по ногам.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Как припекло попку, так готовы всех заложить. А говорят у хохлов "своя шкура дороже..." Оказывается москалики тоже ничешно сцыкают когда за жабры берут...
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