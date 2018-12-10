Готова на сделку с США? Пойманная шпионка РФ согласилась на отчаянный шаг

Арестованная в США по подозрению в шпионаже россиянка Мария Бутина готова изменить свое заявление о непризнании вины.

Как передает в Telegram 360tv, в понедельник, 10 декабря, Бутина и американская прокуратура подали совместное прошение о назначении судом слушаний по поводу сделки россиянки со следствием.

Бутину арестовали в июле текущего года, обвинив в исполнении роли агента Кремля в Штатах, департамент юстиции тогда заявил, что она регулярно контактировала с российскими спецслужбами.

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Россиянка отказалась признать себя виновной, однако теперь любое изменение показаний может означать признание вины. Сейчас Бутиной грозит до 15 лет тюремного заключения.

Мария Бутина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в семье Бутиной заявили, что власть "бросила" ее, отказав в предоставлении помощи. К защите россиянки подключились исключительно ее родственники и друзья.

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