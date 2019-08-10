Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Герман Обухов
Герман Обухов
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Все статьи автора

Грабли для Путина

1.3т

На эти "грабли" наступали едва ли не все монархи и лидеры большинства стран мира. Исключений практически нет.

Проблема для Путина и России в том, что власть там отрицает историю и диалектику развития общества. Они живут по своим законам и "суверенным понятиям". В России на эти "грабли" наступали очень многие, - Николай І, начиная с восстания декабристов в 1825, Николай ІІ, отрекшийся от престола в феврале 1917, А. Керенский, "проспавший" революцию в октябре 1917-го, И. Сталин, уверовавший в свое могущество, Н. Хрущев, потерявший контроль над партией в 1964, М. Горбачев, не рассчитавший своих сил в период "полураспада" государства.

Владимир Путин

Владимир Путин

Бориса Ельцина уговорили или по сути заставили уйти с поста президента в 1999 под угрозой потери всего, что "семибанкирщина" успела награбить в России. Прошло 20 лет с того дня, как Россия живет по своему безумному вектору самоуничтожения.

Новости
Финал Путина

Все это к чему? Президент России Путин объяснил как-то западным журналистам, что Россия подписывала договор в Будапеште о территориальной целостности Украины не с тем правительством, которое пришло к власти после революции достоинства 2014 года. Иными словами – он не признал легитимность украинского руководства, начиная с февраля 2014 года. Что ж, пойдем этим путем и посмотрим – что должен был сделать Путин, войдя "на престол" в 2000 году. Самое первое, - разорвать дипломатические отношения с Соединенными Штатами, так как там со времен американской революции в 1775 году, покончившей с господством британской короны, власть с его точки зрения не легитимна. Далее, разорвать дипломатические отношения с Францией, где после Великой революции 1789 года страной управляет сегодня не Король Людовик 29, а Президент Жак Ширак. Свернуть все отношения с Германией, которой вместо Вильгельма после революции 1848 года руководит Канцлер Герхард Шредер. Этот список можно продолжить до бесконечности.

Новости
Путин лично отправляет туристов в Крым

Теперь на минуточку внимание, что самое интересное, – сам Володя Путин, как президент России, абсолютно не легитимен, поскольку был наделен властью другим таким же не легитимным президентом России Борисом Ельциным, пришедшим к власти в результате буржуазной революции 1989 года и государственного переворота 1993 года. Как говорят в народе: "Ау! гараж! вы где?". Власть в России сегодня явно потеряла берега и для нее белое навсегда стало черным. Что-то доказывать ей бесполезно. Когда украдена вся страна и у народа выключено сознание, говорить там о чем-то бесполезно, пока эти бессменные "грабли" не появятся перед лбом. Нет ни малейшего сомнения в грядущем и очередном социальном потрясении на российских просторах. Можно ли это предугадать во временном интервале? Боюсь, нет.

Новости
Путин спрячется в бункере и отдаст приказ бомбить Воронеж

Давайте останемся пессимистичными оптимистами. В 1980 году третий секретарь Посольства США в СССР (скорее всего, он же и офицер ЦРУ) говорил мне в частной беседе в одном из кафе Москвы: "этот строй продержится еще лет 50". На что я ему отвечал: " даю лет 20, не больше". Мы оба ошибались. Он на сорок лет, я на десять.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Герман Обухов Герман Обухов
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
12
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
«Окурок», «моль» и «ботоксный Х@ЙЛО». Карьерное «движение» недоноска в стаю стерхов занесло.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...