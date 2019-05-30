"В списке 6-7 людей": российский политолог назвал возможных преемников Путина

Если российский президент Владимир Путин решит не участвовать на следующих выборах 2024-го года и выберет себе преемника, то в этом списке будет 6-7 человек.

Все они — ветераны верхушки. Из-за аннексии Крыма и “войны” с Западом, Путин не будет рисковать положением страны и передавать власть непроверенным людям, сказал в интервью OBOZREVATEL, российский политолог Александр Морозов.

"Это может быть Сергей Собянин, Сергей Кириенко, Сергей Шойгу, Алексей Кудрин, Сергей Чемизов или Дмитрий Медведев. У каждого из них есть большие но, чтобы оказаться на этом посту. Такой человек должен быть избираемым, не иметь негативного рейтинга, выступать модератором между путинской верхушкой и быть способным командовать страной с ядерным оружием", — предположил политолог.

Владимир Путин belprauda.org

По его словам, это должен быть чиновник класса А, у которого есть опыт руководства регионом или крупной госкорпорацией, превышающей 100 тыс. чел.

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"Кроме этого, он должен понимать спецслужбы и армию, хорошо разбираться в экономической стороне путинизма. Путин не может передавать власть даже на короткий период человеку, который не понимает работы экономических коммуникаций в путинском бандитском государстве. Но вопрос о приемнике встанет ближе к 2022 году. Сейчас его рано обсуждать", — подытожил Морозов.

Как сообщал OBOZREVATEL, соратник Владимира Путина дал печальный прогноз российской экономике. По его словам, ее ждет застой.

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