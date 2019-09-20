"Это был ад, ребенок орал!" На курорте Турции детей из России облили горящим маслом

На популярном курорте Турции Кестель в районе Аланьи детей из России облили горящим маслом.
Об этом сообщает E1. ЧП случилось в отеле Club Paradiso. Всего в результате пострадали восемь человек – из них двое детей 3,5 и 10 лет.
Во время ужина повар устроил шоу, однако не справился с задачей и горящее масло полилось на людей.
"Реально люди горели. Сегодня, когда перевязка была, кожа вместе с бинтами снималась. Это был ад. Вы не представляете, как ребенок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять", – заявил отец детей.
Один из них получил ожог 27 процентов кожных покровов. У второго обгорели рука и голова. Отель признал вину и оплатил лечение детям.
Детей облили маслом
Е1
Детей облили маслом
Е1
Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции в бассейне погибла 5-летняя девочка из России.
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