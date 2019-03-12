"Всех раздавим": Сотник рассказал о серьезной проблеме Путина в России

Обстановка в России накаляется с каждым днем все больше, и удерживать власть для президента Владимира Путина бескровно становится все сложнее.

Система впадает в безумие, штампует все новые репрессивные законы и рискует "перегреть" общественное поле своими шизофреническими инициативами, написал в блоге на OBOZREVATEL российский журналист Саша Сотник, комментируя случай со "смертью и захоронением" Путина в городе Набережные Челны Республики Татарстан.

"Могила из "захоронением Путина" – это, конечно, шутка, в которой присутствует лишь "доля шутки". Обстановка накаляется с каждым днем все больше, и удерживать власть бескровно становится для Путина все сложнее. Система впадает в безумие, штампует все новые репрессивные законы и рискует "перегреть" общественное поле своими шизофреническими инициативами", – считает журналист.

Telegram-канал "Бессрочка | Челны Info" "Могила Путина"

По его словам, многие оппозиционно настроенные россияне ждут кончины Путина. Но это плохая новость, а не хорошая.

"Все это говорит о "синдроме Ждуна". Но мне сложно их в этом обвинять, потому что они выходят на митинги и на пикеты в России, но не находят массовой поддержки у населения. Ведь выйди завтра к стенам Кремля хотя бы миллион человек – и ситуация изменится. Но массы молчат. Они либо зомбированы, либо пребывают в глубокой апатии, которая также является продуктом, спущенным "сверху": "Это бесполезно, мы всех раздавим, у нас все под контролем, вы даже пикнуть не успеете…", – отметил Сотник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России рейтинг доверия населения к президенту Владимиру Путину снизился до минимальной отметки за последние 13 лет и составляет 32%.

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