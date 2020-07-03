Эксперты насчитали в обнулении Путина более 20 млн "лишних" голосов

22 млн "аномальных" голосов на голосовании по поправкам в Конституцию РФ могут быть следствием вбросов или приписываний.

Как написал в Facebook российский исследователь Сергей Шпилькин, против поправок в Конституцию проголосовало значительно больше россиян, чем сообщил ЦИК.

Он опубликовал графики, на которых показал, о какой явке и результатах отчитались участки, и как эти данные соотносятся с итоговыми данными ЦИК. Графики Шпилькин составлял на основе данных о 88 млн голосов, которые ЦИК выгрузил в систему "Выборы".

"Такого масштаба манипуляций с голосами на российских голосованиях в обозримом прошлом не было. В абсолютном выражении это беспрецедентный случай, в относительном – сравнимая ситуация была на выборах в Госдуму в 2016 году", – заявил эксперт.

По его словам, на то, что голосование прошло нечисто, указывают три фактора:

Зависимость результата от явки на участке. Чем выше явка (начиная с 50–55%), тем выше доля проголосовавших за поправки. Именно в этой области скрываются 22 млн аномальных голосов.

Существование "чистых" регионов, где аномалий не наблюдается. Это такие разные субъекты, как Хабаровский край и Архангельская область.

Классическая "пила Чурова" на графике количества голосов от явки у "круглых" значений – 65%, 75% и так далее, указывающая на рисовку голосов.

Facebook Сергея Шпилькина

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