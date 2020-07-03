Эксперты насчитали в обнулении Путина более 20 млн "лишних" голосов
На голосовании по Конституции РФ зафиксировали 22 млн "аномалий".
22 млн "аномальных" голосов на голосовании по поправкам в Конституцию РФ могут быть следствием вбросов или приписываний.
Как написал в Facebook российский исследователь Сергей Шпилькин, против поправок в Конституцию проголосовало значительно больше россиян, чем сообщил ЦИК.
Он опубликовал графики, на которых показал, о какой явке и результатах отчитались участки, и как эти данные соотносятся с итоговыми данными ЦИК. Графики Шпилькин составлял на основе данных о 88 млн голосов, которые ЦИК выгрузил в систему "Выборы".
"Такого масштаба манипуляций с голосами на российских голосованиях в обозримом прошлом не было. В абсолютном выражении это беспрецедентный случай, в относительном – сравнимая ситуация была на выборах в Госдуму в 2016 году", – заявил эксперт.
По его словам, на то, что голосование прошло нечисто, указывают три фактора:
Зависимость результата от явки на участке. Чем выше явка (начиная с 50–55%), тем выше доля проголосовавших за поправки. Именно в этой области скрываются 22 млн аномальных голосов.
Существование "чистых" регионов, где аномалий не наблюдается. Это такие разные субъекты, как Хабаровский край и Архангельская область.
Классическая "пила Чурова" на графике количества голосов от явки у "круглых" значений – 65%, 75% и так далее, указывающая на рисовку голосов.
Facebook Сергея Шпилькина
Как сообщал OBOZREVATEL:
За принятие поправок в Конституцию в России проголосовали 77,92%, против – 21,27%. Таким образом россияне поддержали "обнуление" сроков президента Владимира Путина.
Западные СМИ опубликовали бурную реакцию на "обнуление" Путина. Они назвали результаты ожидаемыми, а также отметили то, что шокировало наблюдателей.
США обеспокоены сообщениями о попытках властей РФ манипулировать результатами голосования по поправкам к Конституции.