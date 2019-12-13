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13 декабря • обновлено в 20:40
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"Его лечить надо!" Россияне высмеяли "амнезию" Путина в сети

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Российские интернет-пользователи высмеяли "амнезию" президента РФ Владимира Путина, который не смог ответить на простой вопрос.

Журналист "РИА Новости" спросил Путина: "Что было для вас самым важным в этом году?" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Российский лидер ответил: "Когда день начинается, я уже забываю, чем закончился предыдущий. Очень много всего идет прямо с колес. Уходящий год был таким, трудовым. Надо его еще проанализировать, чтобы ответить на ваш вопрос".

Владимир Путин

Владимир Путин

twitter.com/dimsmirnov175

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Данный ответ Путина не оставил без внимания специальный корреспондент российского КП Дмитрий Смирнов. Он опубликовал в своем Twitter пост, в котором процитировал слова президента.

"Его лечить надо!" Россияне высмеяли "амнезию" Путина в сети

twitter.com/dimsmirnov175

Российских юзеров рассмешила данная цитата Путина и они посмеялись над ним.

"У деда уже провалы в памяти...", "Совсем плохой стал", "Так его лечить надо! У него ретроградная амнезия, походу. Теперь понятно, почему все так хреново!", "Российские олигархи увеличили свое состояние на 25 млрд долларов.. Среди них половина друзей Путина... Доходы 80% населения падают пятый год подряд", – написали под постом интернет-пользователи.

"Его лечить надо!" Россияне высмеяли "амнезию" Путина в сети

twitter.com/dimsmirnov175

"Его лечить надо!" Россияне высмеяли "амнезию" Путина в сети

twitter.com/dimsmirnov175

"Его лечить надо!" Россияне высмеяли "амнезию" Путина в сети

twitter.com/dimsmirnov175

"Его лечить надо!" Россияне высмеяли "амнезию" Путина в сети

twitter.com/dimsmirnov175

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова высмеяла "молодость" Путина. Она напомнила о том, как искусственно пытаются сохранить молодость президента страны-агрессора.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Неужели свидомые такие долбаёбы???? Неужели они думают,что россияне против Путина, и не понимают,как хотят обосрать свидомые Путина??? Не волнуйтесь!!! Скоро Путин будет президентом и Украины!!!
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Петров Александр
Петров Александр
Nemo Александр, милочка, «боярышник» это в понедельник, в пятницу в России предпочитают «самбуку».
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Петров Александр
Петров Александр
Злопыхатель Вежливый, ты прав. Путин не будет президентом Украины. Просто он будет руководить губернатором Малороссии. Ха-ха
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
В Москве решив на переходе собрать грошi на революцию. Пока ни копейки. Все плюют и ругаются матом. Два дня революционер, а русские вже за**али.
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Shoigu Putin suck my dick
Shoigu Putin suck my dick
Лечить уже пожалуй бесполезно, усыпить чтобы не мучился.
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