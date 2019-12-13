"Его лечить надо!" Россияне высмеяли "амнезию" Путина в сети

Российские интернет-пользователи высмеяли "амнезию" президента РФ Владимира Путина, который не смог ответить на простой вопрос.

Журналист "РИА Новости" спросил Путина: "Что было для вас самым важным в этом году?" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Российский лидер ответил: "Когда день начинается, я уже забываю, чем закончился предыдущий. Очень много всего идет прямо с колес. Уходящий год был таким, трудовым. Надо его еще проанализировать, чтобы ответить на ваш вопрос".

Владимир Путин twitter.com/dimsmirnov175

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Данный ответ Путина не оставил без внимания специальный корреспондент российского КП Дмитрий Смирнов. Он опубликовал в своем Twitter пост, в котором процитировал слова президента.

twitter.com/dimsmirnov175

Российских юзеров рассмешила данная цитата Путина и они посмеялись над ним.

"У деда уже провалы в памяти...", "Совсем плохой стал", "Так его лечить надо! У него ретроградная амнезия, походу. Теперь понятно, почему все так хреново!", "Российские олигархи увеличили свое состояние на 25 млрд долларов.. Среди них половина друзей Путина... Доходы 80% населения падают пятый год подряд", – написали под постом интернет-пользователи.

twitter.com/dimsmirnov175

twitter.com/dimsmirnov175

twitter.com/dimsmirnov175

twitter.com/dimsmirnov175

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова высмеяла "молодость" Путина. Она напомнила о том, как искусственно пытаются сохранить молодость президента страны-агрессора.

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