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Девочки "славно потрудились": в России студенты к 8 Марта сняли эротическое видео. 18+

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В России студенты Пермского государственного университета эротическим видео поздравили девушек с праздником 8 Марта.

На опубликованных в сети кадрах показано, как парень без одежды лежит на кровати и предлагает сделать всю работу за девушку.

"Привет, я знаю, как ты устала, поэтому сегодня вся работа по дому будет на мне", – говорит студент на видео.

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Также в записи показано, как парень в одних трусах моет пол, а после предлагает на кухне отведать блюдо под названием "sex".

Как рассказал "В курсе.ру" один из авторов видео, они решили сделать приятное одногруппницам за их подарки ко Дню защитника Отечества, который отмечается в РФ 23 февраля.

"Наши одногруппницы очень славно потрудились, чтобы сделать нам приятное: испекли печенья в форме нас, сделали оригинальный торт, кстати один из самых вкусных, которые я пробовал. Я оценил труд девочек и решил, что нам нужно тоже постараться сделать что-то оригинальное. Продумал план, как это все должно было выглядеть, каждому придумал роль, набросали текст и просто все отсняли", – рассказал Александр.

В пресс-службе Пермского государственного национального исследовательского университета сообщили, что это решение приняли сами ребята.

"Поскольку с учебным процессом предмет обсуждения не связан, то мы воздержимся от комментария. Это совершеннолетние люди, которые самостоятельно приняли решение о такой форме поздравления", – ответили в вузе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России политики опозорились с поздравлениями к 8 Марта.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияПермь
Тег
8 Марта
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
На Украине истерика!
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Тю..проститутки паРаши занимают второе место в мире в порнодизнесе,после пары азиатских стран. Это не новость.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Тролики, і у вас є креативні хлоп'ята, які думають про вічне, а не про як нагадити сусідові.
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