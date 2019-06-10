Русская народная сказка о колобке в современном изложении.
Действующие лица и исполнители:
Старик – Кремль.
Старуха – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Колобок – рейтинг Путина.
Заяц – Левада-Центр.
Лиса – народ.
Жили-были старик со старухой. И стал вдруг старик замечать, что старуха ему колобки всё меньшего и меньшего размера печёт. Вызвал старик к себе старуху и говорит ей:
- Что-то ты совсем стара стала, колобки неправильные печёшь – маленькие. 30,5% от 100% – это что? Или, может быть, место тёплое надоело?
Отвечает ему старуха:
- Так мука совсем кончилась. Я уж и щёткой сметала, и метёлкой мела – никак не выходит больше.
- А ты инструмент-то другой возьми: метёлку пожёстче да скребок железный, по стране поскреби, по сусекам-регионам помети, глядишь, и разбухнет колобок.
Старуха так и сделала: взяла метлу пожёстче да скребок железный, поскребла, помела, на сметанке-вранье замесила и испекла новый колобок – 72,3% от 100%. Любо-дорого посмотреть.
Старуха выложила колобок на всеобщее обозрение. А он покрасовался-полюбовался собой (хорош-то как!), взял да и покатился по стране.
Катится Колобок, а навстречу ему Заяц:
- Колобок, Колобок, я тебя съем!
- Не ешь меня, Заяц, я тебе песенку спою:
Я Колобок, Колобок,
Я по стране скребён,
По сусекам-регионам метён,
На сметане-вранье мешон.
По заказу старика слеплён,
Хитрой старухой печён,
Не тебе, заяц, есть меня!
И покатился по стране дальше – только Заяц его и видел! А Заяц поскакал свой колобок печь.
Катится колобок дальше, навстречу ему Лиса:
- Колобок, Колобок, откуда ты такой большой да красивый? Что-то не верится, все предыдущие всё мельче и мельче выходили.
- По стране качусь, не мешай, Лиса! Я тебе лучше песенку спою:
Я Колобок, Колобок,
Я по стране скребён,
По сусекам-регионам метён,
На сметане-вранье мешон.
По заказу старика слеплён,
Хитрой старухой печён,
Я от зайца ушёл и
От всех зверей ушёл,
От тебя, лиса, не хитро уйти!
А Лиса говорит:
- Хороша твоя песенка, только слышу я плохо да вижу не очень. Колобок, Колобок, сядь ко мне на носок да спой ещё разок, погромче.
Колобок вскочил Лисе на нос и запел свою песенку ещё громче.
А Лиса посмотрела вблизи на него – неказистым оказался колобок: в трещинах весь, видно, сметана-враньё скисшая была. Да лёгкий какой-то, знать, дутый, пустой внутри. Открыла Лиса пасть – гам! – и съела колобка.
Мораль:
1 1) Главное – Лисе глаза промыть и уши прочистить, чтобы пасть открылась вовремя.
2) На любую хитрую старуху найдётся Лиса с острыми зубами.
3) Правда всегда вылезет, как бы её ни прятали.
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