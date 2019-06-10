ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Денис Мещерский
Денис Мещерский
Писатель, блогер, кандидат экономических наукВсе статьи автора

Сказка о кремлевском колобке

1.7т

Русская народная сказка о колобке в современном изложении.

Действующие лица и исполнители:

Старик – Кремль.

Старуха – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Колобок – рейтинг Путина.

Заяц – Левада-Центр.

Лиса – народ.

Новости
Кремль устал и хочет мира

Жили-были старик со старухой. И стал вдруг старик замечать, что старуха ему колобки всё меньшего и меньшего размера печёт. Вызвал старик к себе старуху и говорит ей:

- Что-то ты совсем стара стала, колобки неправильные печёшь – маленькие. 30,5% от 100% – это что? Или, может быть, место тёплое надоело?

Отвечает ему старуха:

- Так мука совсем кончилась. Я уж и щёткой сметала, и метёлкой мела – никак не выходит больше.

- А ты инструмент-то другой возьми: метёлку пожёстче да скребок железный, по стране поскреби, по сусекам-регионам помети, глядишь, и разбухнет колобок.

Новости
Путин сказал, что Россия не медведь, а обезьяна

Старуха так и сделала: взяла метлу пожёстче да скребок железный, поскребла, помела, на сметанке-вранье замесила и испекла новый колобок – 72,3% от 100%. Любо-дорого посмотреть.

Старуха выложила колобок на всеобщее обозрение. А он покрасовался-полюбовался собой (хорош-то как!), взял да и покатился по стране.

Катится Колобок, а навстречу ему Заяц:

- Колобок, Колобок, я тебя съем!

- Не ешь меня, Заяц, я тебе песенку спою:

Я Колобок, Колобок,

Я по стране скребён,

По сусекам-регионам метён,

На сметане-вранье мешон.

По заказу старика слеплён,

Хитрой старухой печён,

Не тебе, заяц, есть меня!

И покатился по стране дальше – только Заяц его и видел! А Заяц поскакал свой колобок печь.

Катится колобок дальше, навстречу ему Лиса:

- Колобок, Колобок, откуда ты такой большой да красивый? Что-то не верится, все предыдущие всё мельче и мельче выходили.

- По стране качусь, не мешай, Лиса! Я тебе лучше песенку спою:

Я Колобок, Колобок,

Я по стране скребён,

По сусекам-регионам метён,

На сметане-вранье мешон.

По заказу старика слеплён,

Хитрой старухой печён,

Я от зайца ушёл и

От всех зверей ушёл,

От тебя, лиса, не хитро уйти!

А Лиса говорит:

- Хороша твоя песенка, только слышу я плохо да вижу не очень. Колобок, Колобок, сядь ко мне на носок да спой ещё разок, погромче.

Колобок вскочил Лисе на нос и запел свою песенку ещё громче.

А Лиса посмотрела вблизи на него – неказистым оказался колобок: в трещинах весь, видно, сметана-враньё скисшая была. Да лёгкий какой-то, знать, дутый, пустой внутри. Открыла Лиса пасть – гам! – и съела колобка.

Мораль:

1 1) Главное – Лисе глаза промыть и уши прочистить, чтобы пасть открылась вовремя.

2) На любую хитрую старуху найдётся Лиса с острыми зубами.

3) Правда всегда вылезет, как бы её ни прятали.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Денис МещерскийДенис Мещерский
Место
Россия
Источник
Источник:Блог Дениса Мещерского
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
5
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel