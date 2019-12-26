"Чабан с баранами": Невзоров жестко прошелся по правлению Путина

На пресс-конференции президент РФ Владимир Путин был похож на чабана, которому собрали "абсолютно рекордное стадо пресс-баранов".

Такое мнение в эфире "Эхо Москвы" высказал российский журналист и публицист Александр Невзоров.

"У Путина был взгляд чабана, который прикидывал шашлычный потенциал каждого из вопрошающих. Но потом ему стало смертельно скучно, потому что, в общем, пресс-бараны были неаппетитные и похожи как две капли харчо. Тем не менее, это скучнейшее действо случилось", – рассказал он.

Невзоров отметил, что по итогу годовой пресс-конференции можно сделать несколько выводов.

"Во-первых, что у Владимира Владимировича всегда будет искаженное понимание реальности именно благодаря всей этой публике, именно благодаря во многом этим пресс-баранам, которые вроде бы олицетворяли какую-то свободу слова и свободу мысли. И стало понятно, что такое путинизм. Это то, в чем главное место занимает искаженное понимание реальности то самое, которое является следствием искаженного понимания реальности у самого Владимира Владимировича", – пояснил публицист.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Российской Федерации Владимир Путин 19 декабря дал большую пресс-конференцию по итогам года. Она стала уже 15-й по счету за время его нахождения у власти.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.