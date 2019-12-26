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26 декабря • обновлено в 09:27
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"Чабан с баранами": Невзоров жестко прошелся по правлению Путина

2.7т
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На пресс-конференции президент РФ Владимир Путин был похож на чабана, которому собрали "абсолютно рекордное стадо пресс-баранов".

Такое мнение в эфире "Эхо Москвы" высказал российский журналист и публицист Александр Невзоров.

"У Путина был взгляд чабана, который прикидывал шашлычный потенциал каждого из вопрошающих. Но потом ему стало смертельно скучно, потому что, в общем, пресс-бараны были неаппетитные и похожи как две капли харчо. Тем не менее, это скучнейшее действо случилось", – рассказал он.

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Невзоров отметил, что по итогу годовой пресс-конференции можно сделать несколько выводов.

"Во-первых, что у Владимира Владимировича всегда будет искаженное понимание реальности именно благодаря всей этой публике, именно благодаря во многом этим пресс-баранам, которые вроде бы олицетворяли какую-то свободу слова и свободу мысли. И стало понятно, что такое путинизм. Это то, в чем главное место занимает искаженное понимание реальности то самое, которое является следствием искаженного понимания реальности у самого Владимира Владимировича", – пояснил публицист.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Российской Федерации Владимир Путин 19 декабря дал большую пресс-конференцию по итогам года. Она стала уже 15-й по счету за время его нахождения у власти.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Владимир Путин Александр Невзоров
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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Mega Death
Mega Death
Невзоров должен понимать, что президент это не председатель колхоза. У него всегда будет искаженное понимание реальности, в отличие от всякого плебса, ивановых, петровых, невзоровых и других
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А как смотрит Клоун Зе на свою тупую биомассу свидомитых вырод-ков , если это мнение идиота журналюги, то против Зе старшего не попрёшь ему лучше видней.
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Он Алекс
Он Алекс
Драго Кувалда, ты смешное очень:) а зачем Путину валенки принесли на пресс-конференцию?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Коненюха не позвали...обидился...никуда не зовут...уж...эх...
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