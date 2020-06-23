Бывший разведчик КГБ рассказал о связи Путина с наркоторговлей: кокаин направлялся в Европу

Бывший разведчик КГБ и сокурсник президента России Владимира Путина заявил, что тот связан с международной наркоторговлей.

В интервью "Гордону" Юрий Швец рассказал, что для колумбийского картеля "Кали" был организованы канал, по которому наркотики поставляли через Ленинградский порт в Европу.

"Вот эти самые 400 или 500 килограммов в российском посольстве в Аргентине, за которыми прилетел господин Патрушев на правительственном самолете – да? А то, что они делали в Петербурге, – так это же вообще! Для колумбийского картеля "Кали" они построили целый мост по поставке колумбийского кокса через Ленинградский порт и дальше в Европу", – отметил он.

По словам Швеца, Путин в этом также участвовал и у него якобы есть соответствующие документы.

"Они там все участвовали. Путин… Значит, есть документы. У меня, кстати, есть документальные материалы по этому поводу. Где-то в 2000 году, если я не ошибаюсь, в Германии полиция и спецслужбы проводили расследование по группе СПАГ. Потому что там один из ее партнеров был бывший министр финансов Лихтенштейна, там же гражданин ФРГ был… Они провели обыск, изъяли массу документов и нашли там Вову Путина", – подчеркнул бывший разведчик КГБ.

Швец отметил, что СПАГ этот при активном участии Путина открыл филиал своей компании в Петербурге, президентом которой был "ночной губернатор" Владимир Барсуков.

"Барсуков, да. На которого работал Путин. Вот сейчас есть такое непонимание: думают, что Путин – крестный отец всего бандитского Петербурга… Ничего подобного. Был Кумарин (Барсуков). А Путин у него был типа на подхвате", – заявил сокурсник российского президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2016 года в школе при посольстве России в Аргентине было обнаружено почти 400 кг кокаина.

В феврале 2018 года в международном аэропорту Буэнос-Айреса был задержан аргентинский полицейский Иван Близнюк. Его заподозрили в причастности к созданию канала поставок кокаина в Москву через российское посольство в Аргентине.

Посольство РФ в Аргентине позднее заявило, что задержанный не имеет отношения к делу о поставках в Россию кокаина.