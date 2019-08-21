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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
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73%, спасибо, что сделали это вместе!

2.9т

Трамп выступил за возвращение России в G8.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "определённо" поддержал бы возвращение России в Большую восьмёрку (G8).

"Я думаю, что было бы целесообразно иметь Россию в этой группе (высокоразвитых стран мира)", - сказал он во время встречи в Овальном кабинете с президентом Румынии.

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Трамп захотел вернуть Россию в G8

73%, что вы натворили? "Спасибо" вам за провал внешней политики, за нивелирование стратегического мышления, за бесперпективное будущее нашей страны.

Вы сделали это вместе. И да, колбасы по 2,20 и "справедливой коммуналки" не будет, не обольщайтесь.

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Автор
Андрей Нофенко Андрей Нофенко
Тема
Российско-украинский конфликт
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Андрея Нофенко
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
І Райкомів КПРС не буде, вимушені засмутити 73%скотоферму
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Питон Каа
Питон Каа
Ну-ка, что за сопли, украинцы, все на майдан и свергайте этого Зеленского. Петр Алексеевич в готовности снова взять бразды правления и завести Украину к пропасти.
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Эти 73% не сильно переживают за провалы на международной арене. Они ждут дешевого газа и больших пенсий. Вот "слуга" прикажет продавать газ в два раза дешевле и он тут же станет продаваться дешевле. Тем более, что вся Верховная Рада у него в руке. Махнет своей рукой, так они еще и Закон примут, чтоб дёшево продавали. Впереди у нас жизнь - малина.
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