ВАКС отказал НАБУ и САП: суд не увидел оснований для ареста чиновника Госспецсвязи

4 ноября Высший антикоррупционный суд отказал детективам НАБУ в ходатайстве о содержании под стражей Владимира Мокренко – одного из должностных лиц Госспецсвязи, который фигурирует в деле о закупке беспилотников. Суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 12 миллионов гривен и прибывать к следователям, которые осуществляют досудебное расследование. Соответствующее решение свидетельствует о том, что дело должно быть рассмотрено объективно и продемонстрирует безосновательность обвинений со стороны НАБУ.

О деталях расследования Владимир Мокренко рассказал в интервью изданию "Телеграф".

По словам Мокренко, детективы вырвали из контекста только один этап выполнения контрактов — начальный, и именно его используют как основание обвинений. При этом не учтено, что подрядчики после основных поставок доставили дополнительные партии дронов и вернули часть средств, что уменьшило фактическую стоимость техники.

"НАБУ не увидело целого – только кусок. Если посмотреть на полную картину, цифры выглядят совсем иначе", – говорит Мокренко.

Один из главных аргументов НАБУ – "растрата" 30 миллиардов гривен. Но, как объясняет чиновник, закупки осуществлялись не из этих средств, а из специального фонда объемом 10 миллиардов гривен. К тому же в 2023 году правительство еще не имело утвержденной процедуры закупок беспилотников.

"Детективы НАБУ считают, что при закупке дронов в 2023 году Госспецсвязи якобы приобрела часть техники дороже рыночной цены. И что это можно трактовать как растрату. На самом деле все значительно сложнее. Во-первых, в публичных заявлениях НАБУ фигурирует сумма "30 миллиардов гривен". Это некорректно. Закупки осуществлялись не из этих средств, а из специального фонда, который составлял около 10 миллиардов гривен", – говорит он.

"Во-вторых, решение о закупке принимали не я лично и не кто-то один. Это был коллегиальный процесс. В комиссию, которая утверждала решение, входили представители Генерального штаба, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации, самой Госспецсвязи и других государственных органов. Мы действовали прозрачно, по согласованным процедурам и с полным документальным сопровождением", - отмечает сотрудник Госспецсвязи.

Также Мокренко отмечает, утверждение НАБУ о ценах на дроны были якобы завышены на 70–90% не соответствует действительности.

"Во время войны не существовало стабильного рынка дронов. Цены менялись чуть ли не каждую неделю. Кроме того, в контракты входили не только сами аппараты, но и сервис, доставка, страхование, комплектующие, обучение операторов. Когда НАБУ просто сравнивает нашу цену с "рыночной" – оно игнорирует весь этот контекст", - резюмирует связист.