В сети сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области: реакция органов власти

В сети в понедельник, 24 марта, появилась информация о взрывах в Ивано-Франковской области. Громко было якобы в населенных пунктах Буковель, Косов, Делятин, Верховина, Красник, Куты, однако в областной военной администрации заявили, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

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В частности, отдельные Telegram-каналы распространили сообщения о взрывах в ряде горных населенных пунктов. На них отреагировала руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"Информация о серии взрывов на Прикарпатье не соответствует действительности! В области все спокойно. Берегите себя и родных!" – написала она в официальном Telegram-канале.

В полиции Прикарпатья также отвергли информацию о взрывах.

"Никаких взрывов нет. В горных районах все спокойно", – цитируют правоохранителей местные СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковске 11 марта раздались взрывы, возник пожар в многоэтажке. Из-за теракта, организованного спецслужбами РФ, один подросток погиб, другому ампутировали ноги.

Украинские правоохранители "по горячим следам" установили лиц, причастных к организации взрывов в Ивано-Франковске. Оказалось, что за подготовкой терактов стояли парни 15 и 17 лет, завербованные врагом.

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