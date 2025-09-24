В Одессе разоблачили 'схему' уклонения от мобилизации через фальшивые паспорта и справки МСЭК: оплата шла в криптовалюте. Фото

В Одессе правоохранители разоблачили мужчину, который организовал очередную "схему" уклонения от военной службы через изготовление и продажу поддельных документов. Он предлагал целый спектр фиктивных справок МСЭК, фальшивых паспортов и удостоверений, которые должны были помочь военнообязанным пересечь границу

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры. Отмечается, что Хаджибейская окружная прокуратура сообщила о подозрении одесситу, который занимался подделкой документов и отправлял с ними мужчин за границу.

Что известно о схеме одессита

По данным следствия, мужчина наладил свой "бизнес" и целый спектр фиктивных документов для различных нужд и вариантов проезда границы в разном статусе.

"Сам делал фиктивные паспорта граждан Республики Молдова, пенсионные удостоверения и медицинские справки. В этих документах вносились ложные сведения об инвалидности или другом гражданстве, что якобы давало право на освобождение от мобилизации, беспрепятственное передвижение и выезд за границу", – сообщили в прокуратуре.

Мужчина принимал оплату за "услуги" в криптовалюте, а готовые документы своим "клиентам" отправлял по почте.

Как задержали мужчину

Правоохранители задержали фигуранта дела после получения 1,5 тыс. долларов США за "пакет документов", который должен был подтверждать инвалидность и право на выезд за пределы страны.

У подозреваемого были проведены обыски, в результате которыхизъяли компьютерную технику, заготовки документов, голограммы, фотоснимки, бланки удостоверений, ламинирующие материалы, черновые записи и денежные средства.

Одесситу инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу и подделку официальных документов (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 УК Украины). В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Следствие продолжается, устанавливаются другие участники схемы и лица, которые могли воспользоваться поддельными документами.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала на Харьковщине очередного российского агента. Он хотел "втереться" в доверие к украинским воинам и планировал скорректировать по ним удары.

