В Каменском 'офисник' пришел повидаться с сыном и застрелил жену: ранее мужчина нападал на женщину и заказывал избиение

На Днепропетровщине 36-летний "бизнесмен", который владеет кол-центрами, жестоко убил свою 28-летнюю жену Анастасию Чиженок – мать годовалого ребенка. Погибшая пыталась развестись с домашним насильником, однако суд разрешил ему дважды в неделю видеться с маленьким сыном. Во время второго свидания с ребенком он застрелил Анастасию.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Пришел увидеться с сыном

Трагедия произошла 7 августа в Каменском Днепропетровской области, в квартире, где жила 28-летняя Анастасия Чиженок со своим маленьким сыном. Малышу 17 августа должен исполниться годик, однако мама уже не сможет поздравить его.

В тот день 36-летний Артем Чиженок позвонил в двери квартиры. Анастасия думала, что он пришел повидаться с сыном. Недавно суд принял решение, что отец имеет право дважды в неделю видеться с ребенком.

Девушка открыла дверь. И в этот момент Артем Чиженок хладнокровно убил ее выстрелом в голову. После этого мужчина скрылся. Его до сих пор полиция разыскивает в Каменском.

Осенью должны были развестись

Анастасия некоторое время встречалась с будущим мужем. На ее страничке в Facebook есть фото, где она в белом платье целуется с молодым человеком. Тогда еще никто не знал, что это домашний насильник. Друзья поздравляли пару и желали счастья.

Однако, как рассказывают знакомые, вскоре после свадьбы Артем проявил себя. Он поднимал руку на Анастасию, часто выпивал. В семье были частые скандалы, жена вызывала полицию. Также за оказание сопротивления стражам порядка и мелкое хулиганство его привлекали к суду.

В этом году Анастасия подала на развод, рассматривать дело должны были 21 октября. До этого суд по иску Анастасии принял решение об алиментах. В своем заявлении женщина писала, что муж не содержит ребенка, не помогает им. Сама Настя работала медсестрой в роддоме. Знакомые рассказывают, что она была очень доброй и отзывчивой. На страничке в Facebook девушка постоянно просит помогать бездомным животным и собирает деньги на помощь нашим военным.

Имеет связи с правоохранителями

Артем Чиженок в Каменском личность известная. В 2015 году он даже пытался стать депутатом областного совета от партии "Всеукраїнське обєднання "Відродження України". Однако не набрал нужного количества голосов.

В городе его называют "офисником", человеком, связанным с мошенническими кол-центрами, которые обманным путем выманивают у людей деньги. Официально он владеет компанией, которая занимается покупкой, продажей и сдачей в аренду недвижимости. А неофициально ему принадлежат 5-6 таких кол-центров.

"За всеми этими кол-центрами стоит прокуратура. Без их покровительства они бы не могли работать. Полиция бороться с такими заведениями не может, потому что прокуратура не подписывает необходимые документы. У этого парня с прокуратурой были хорошие связи", – говорит OBOZ.UA бывший полицейский, а сейчас военнослужащий Сергей Лукашов.

Также знакомые погибшей рассказали, что еще в январе Чиженок с ножом нападал на Анастасию. А в мае на девушку напал на улице неизвестный и жестоко ее избил. Организатором нападения оказался все тот же Чиженок.

Однако почему-то все это спустили на тормозах.

"Он нанял человека, чтобы тот избил жену. Тот бил ее палкой так, что даже сломал ее. Полиция нашла нападавшего и того, кто за этим стоит. Но прокуратура не дала разрешения на предъявление подозрения, сказала, что, мол, мало доказательств. А теперь видите, что произошло", – продолжает Лукашов.

По данным бывшего полицейского, убийца уже мог покинуть Украину, так что никто его в ближайшее время не задержит.

Также известно, что Чиженок некоторое время был в ВСУ, однако у него там на фронте погиб брат, поэтому будущий преступник смог демобилизоваться.

У погибшей осталась мама, которая может стать опекуном маленького сына Анастасии.