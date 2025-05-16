В Харькове задержали женщину с 16-летней дочерью, которые поджигали машины военных. Фото

В Харькове 46-летняя женщина и ее 16-летняя дочь намеренно уничтожали автомобили, которые, по их мнению, могли принадлежать военнослужащим. В результате поджогов в Салтовском районе пострадали по меньшей мере четыре машины – в частности Mazda, Honda, Mitsubishi и ВАЗ-21093, который стоял рядом с одним из эпицентров возгорания.

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Как сообщает полиция Харьковской области, злоумышленницы использовали бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, нацеливаясь именно на машины, которые имели характерные признаки военного назначения.

Чтобы выйти на поджигателей, правоохранители обработали значительный массив видео с камер наблюдения, опросили свидетелей и детально обследовали прилегающие к местам преступлений территории. В результате копы установили лиц, причастных к преступлениям, и задержали их.

Матери и дочери уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Эта статья предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Задержание проведено в рамках статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас обоим избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове заочно будут судить предательницу, которая во время захвата Купянска руководила финансами захватчиков в оккупационной администрации. Перед освобождением города Вооруженными силами Украины обвиняемая сбежала в Россию, где сейчас скрывается от следствия. За коллаборационистскую деятельность ей грозит до десяти лет тюрьмы.

Также, СБУ разоблачила двух коллаборационистов, которые сотрудничали с врагом во время оккупации Херсона. Они "работали" в одном из исправительных учреждений города, в которых находились незаконно задержанные украинцы.

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