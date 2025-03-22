В центре Харькова мужчина стрелял из окна авто: злоумышленника ищут

Полиция взялась за инцидент со стрельбой в центре Харькова. Мужчина выстрелил в воздух из окна машины возле ТРЦ NIKOLSKY вечером 21 марта; пострадавших не было.

Видео дня

Главное управление Нацполиции в Харьковской области сообщило на официальном сайте, что правоохранители обнаружили соответствующее видео в одной из социальных сетей во время мониторинга. Отметим, что лицо стрелка в кадре не видно.

На видеоролике снято черную машину, которая резко разворачивалась. Человек, который стрелял, сидел на месте пассажира рядом с водителем. Пока что нет информации о том, что предшествовало инциденту.

"Установлено, что в результате происшествия никто из граждан не пострадал и за медицинской помощью не обращался. Принимаются меры по установлению лица, совершившего правонарушение", – отчитались копы.

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Подольском районе Киева мужчина устроил стрельбу, ранив женщину, а затем поехал на Северный мост и прыгнул в воду. Он погиб; тело из воды доставали водолазы.

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