На Харьковщине задержали мужчину, который стрелял возле детской площадки: все подробности инцидента. Фото

В селе Андреевка на Харьковщине вооруженный мужчина в нетрезвом состоянии посреди дня стрелял из автомата неподалеку многоквартирного дома. Две пули попали рядом с детской площадкой, на которой играли дети. К счастью, никто не пострадал.

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Об инциденте сообщила полиция Харьковской области. Правоохранители отметили, что подобное поведение представляет реальную угрозу жизни и безопасности граждан, особенно когда речь идет о детях, которые находились рядом с местом стрельбы.

"В полицию поступило сообщение о стрельбе из автомата. На место происшествия сразу прибыли сотрудники полиции и задержали злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения", – сообщили полицейские.

Правоохранители изъяли у мужчины предмет, похожий на автоматическое огнестрельное оружие, два магазина, патроны и гильзы. Все передано на экспертизу.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением оружия). Нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы. Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове 46-летняя женщина и ее 16-летняя дочь намеренно уничтожали автомобили, которые, по их мнению, могли принадлежать военнослужащим. В результате поджогов в Салтовском районе пострадали по меньшей мере четыре машины – в частности Mazda, Honda, Mitsubishi и ВАЗ-21093, который стоял рядом с одним из эпицентров возгорания.

В Киеве задержали двух мужчин, один из которых во время ссоры едва не до смерти избил товарища. После совершения преступления злоумышленник и его друг оттащили пострадавшего в кабину лифта, чтобы "скрыть следы", и оставили его в беспомощном состоянии.

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