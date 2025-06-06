Устроили дерибан вооружения ВСУ: всем министрам обороны времен Януковича сообщили о подозрении. Фото

Трем министрам обороны Украины времен президентства Виктора Януковича сообщили о подозрении в государственной измене. По данным следствия, в 2010-2014 годах Михаил Ежель, Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев принимали решения о продаже оружия, которого было недостаточно для собственных нужд Вооруженных сил Украины.

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Об этом в пятницу, 6 июня, сообщили Офис генерального прокурора Украины и Государственное бюро расследований. Как установило расследование, с марта 2010 года по февраль 2014 года министрами обороны принимались решения об отчуждении и реализации боеспособного вооружения и военной техники, фактическое наличие которой было ниже потребностей ВСУ.

По распоряжениям этих должностных лиц было безосновательно реализовано:

– сотни единиц бронетехники и артиллерийских систем;

– десятки единиц зенитно-ракетных комплексов;

– сотни единиц гусеничной и колесной техники;

– десятки боевых самолетов и вертолетов;

– миллион единиц стрелкового оружия и боеприпасов различных калибров;

– тысячи ракет.

Этого вооружения крайне не хватало Силам обороны Украины в начале военной агрессии России в феврале 2014 года и до сих пор.

Незаконные решения фигурантов привели к снижению уровня боеспособности ВСУ, обороноспособности Украины и причинили тяжкие последствия, заявили в Офисе генпрокурора.

Своими действиями экс-министры нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины, а также предоставили стране-агрессору РФ помощь в подрывной деятельности против Украины.

Фигурантам инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

В случае неявки их по вызовам будет решен вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления в розыск.

Правоохранители не называют имен подозреваемых экс-министров, но, судя по опубликованному фото, речь идет именно о Ежеле, Саламатине и Лебедеве.

Что известно о делах Ежеля, Саламатина и Лебедева

72-летний Михаил Ежель – украинский военный, адмирал запаса, главнокомандующий ВМС ВСУ (2001-2003), первый адмирал независимой Украины. Должность министра обороны занимал с марта 2010 года по февраль 2012-го.

С 2012 года был советником президента Януковича. С апреля 2013 по май 2015 года был послом Украины в Беларуси.

Главный инспектор Минобороны адмирал Игорь Воронченко отмечал, что на посту министра Ежель разрушал структуры ВСУ, которые уже практически были адаптированы под структуру НАТО.

В частности, он занимался сокращением украинской армии и вывел из состава 1000 танков, 205 БТР, 127 самолетов, 56 вертолетов и 29 ракет.

Кроме того, в апреле 2010 года, согласовав подписание Харьковских соглашений, он способствовал оккупации украинского Крыма Россией. По этому факту Ежелю уже было предъявлено обвинение в 2022 году, Киевский апелляционный суд дал разрешение на его арест.

Сейчас экс-соратник беглого Януковича находится за пределами Украины и объявлен в розыск.

60-летний Дмитрий Саламатин – бывший украинский политик российского происхождения, бывший нардеп, гендиректор "Укроборонпрома" (2010-2012). Министром обороны был с февраля 2012 по декабрь 2012 года. Затем занимал должность члена СНБО.

Сообщалось, что под руководством Саламатина, ОПК Украины и Минобороны не выполнили ряд важных для Украины контрактов, в частности на поставку военной техники.

В 2019 году Саламатину было объявлено подозрение об участии в составе преступной организации Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, злоупотреблении служебным положением и государственной измене в интересах РФ. Также его подозревали в подрыве обороноспособности и безопасности Украины.

Саламатин сбежал из Украины еще в 2013 году. В 2020 году ему было объявлено подозрение в государственной измене. В 2021 году ВАКС заочно отправил экс-министра под стражу по делу о растрате более 23,87 млн долларов.

Также Саламатин попал под санкции Украины в отношении должностных лиц времен Януковича.

62-летний Павел Лебедев – бывший украинский политик российского происхождения, член Партии регионов, министр обороны Украины с декабря 2012 по февраль 2014 года.

Во время Евромайдана Лебедев сбежал из Украины и скрывается от следствия. Он присутствовал в Кремле на собрании по случаю начала оккупации Крыма.

В мае 2020 года Печерский суд Киева заочно отправил под арест Лебедева по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

В июне того же года ГБР сообщило ему о подозрении в совершении государственной измены.

Как сообщал OBOZ.UA, пророссийский блогер Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы. 4 июня Винницкий городской суд признал его виновным в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц во время действия режима военного положения.

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