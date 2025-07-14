Угрожали 'связями': в Запорожье ликвидировали схему вымогательства денег у семей погибших украинских воинов. Фото

В Запорожье разоблачили и ликвидировали преступную схему вымогательства денег у семей погибших украинских воинов. Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией установила, что супруги требовали от родственников солдат, погибших на фронте, по 50% от единовременной государственной помощи, а также регулярные "откаты" с ежемесячных выплат.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По информации следствия, организовали эту схему бывший военный с Полтавщины, который теперь возглавляет несколько общественных организаций, вместе с женой, должностным лицом территориального центра комплектования в Запорожье.

Женщина, находясь на должности руководительницы отдела психологической поддержки в военкомате, собирала информацию о семьях погибших и передавала их мужу. Он звонил семьям и предлагал быстрое оформление компенсаций при условии выплаты "откатов".

В случае отказа – угрожал созданием искусственных препятствий при рассмотрении документов на получение денежной компенсации. Для этого хвастался потерпевшим своими связями в командовании воинских частей, которые могут вообще "отменить" выплату помощи.

Правоохранители задержали мужчину на горячем, во время получения половины суммы единовременного пособия от жены погибшего военного. Во время обысков у него изъяли документацию по другим пострадавшим семьям, контакты, а также наличные почти на 50 тысяч долларов в разных валютах.

Злоумышленнику уже объявили подозрение по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности его сообщницы и других лиц, причастных к "схеме".

Напомним, сотрудники СБУ и ОГП разоблачили в Киеве "бизнесменов", которые продавали военным "тыловые" должности. Стоимость услуг составляла от 15 до 25 тысяч долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волыни Служба безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора разоблачила депутата областного совета, причастного к организации схемы по незаконной переправке мужчин за границу. Следствие установило, что он обеспечивал уклонистов поддельными документами.

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