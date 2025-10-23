Убытки на сотни миллионов и замороженные счета: в Бразилии расследуют криптоаферу Карлоса Фузиямы

Федеральная полиция Бразилии обратилась в редакцию "СтопКор" с просьбой помочь привлечь к ответственности Карлоса Фузияму – японца бразильского происхождения, которого правоохранители нескольких стран подозревают в создании масштабных криптовалютных пирамид. На родине дельцу грозит до 50 лет лишения свободы. "Отличился" Фузияма и в Украине, где орудовала его Mining Express.

Детали запутанной международной аферы на сотни миллионов долларов – в расследовании Софии Куценко для "СтопКор".

Карлос Фузияма известен как организатор криптосхемы Mining Express, которая обманула инвесторов в разных странах, включая Украину. В 2018 году компания зарегистрировалась в Украине, обещая ежедневную прибыль от облачного майнинга. Общий объем привлеченных инвестиций достиг 100 миллионов долларов.

В январе 2025 года бразильские правоохранители провели масштабную "Операцию Фортуито 2". Было выдано восемь ордеров на обыск в Рио-де-Жанейро, Армасан-дус-Бузиос, Убераба и Сан-Жозе-дус-Кампус. Суды заморозили частную собственность бизнесмена на сумму 300 миллионов реалов. Среди арестованного имущества – роскошный особняк площадью 5 тысяч квадратных метров стоимостью около 1,3 миллиона долларов.

По данным федеральной полиции, Фузияме может грозить более 50 лет заключения по совокупности статей: преступная организация, отмывание средств, уклонение от валютного регулирования, мошенническое управление и незаконная деятельность финансового учреждения.

Однако сам бизнесмен отрицает причастность к финансовым пирамидам. В частности, он отмежевывается от компании D9 Club, которая нанесла инвесторам убытки в размере 200 миллионов реалов (около 40 миллионов долларов). Фузияма утверждает, что его полное имя не фигурирует в судебных производствах. Однако в сети сохранились видеокадры, где он получает чек на 22 тысячи долларов как промоутер D9 Club.

После раскрытия этой аферы Фузияма запустил Mining Express. Два года спустя к схеме начали привлекать бразильских инвесторов, что привлекло внимание местных правоохранителей. Фузияму вызвали на допрос, но он не явился.

Интересно, что 12 сентября 2022 года фигуранта пригласили в горсовет Рио-де-Жанейро, где ему вручили медаль "Крест за заслуги предпринимателя Жуселину Кубичека" от "Бразильской академии заслуг". Промоутер пирамидальной схемы получил звание "Международная предпринимательская личность года".

"Быть удостоенным на бразильской земле – это бесценно, быть признанным и отмеченным как один из самых выдающихся инвесторов и предпринимателей в Азии", – написал тогда Фузияма в своем Instagram, где он имеет более двух миллионов подписчиков.

В то же время в Украине расследование по делу Фузиямы продвигается медленно. По инсайдерской информации, за него якобы лично ходатайствовал председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

На запрос журналистов народный депутат ответил:"Абсолютно вообще не знаю, о чем идет речь".

Бразильская полиция готова выдвинуть миллионеру официальные обвинения. Теперь главный вопрос – готовы ли их украинские коллеги действовать так же решительно и получит ли международный криптоаферист заслуженное наказание.

Напомним, Карлос Фузияма, организатор грандиозной криптопирамиды, в свое время попал в поле зрения правоохранителей не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Деятельностью его компании "Майнинг Экспресс", которая "нагрела" вкладчиков более чем на миллиард гривен, заинтересовалась следственная комиссия в Бразилии, а в Японии, где количество пострадавших измеряется тысячами, ведутся гражданские процессы. А Интерпол выписал аферисту "синюю карточку".