Турку, избившего посетительницу в собственном ресторане в Одессе, лишили вида на жительство в Украине: новые подробности дела. Фото

Гражданин Турции Йылдыз Угур, который стал фигурантом уголовного дела после нападения на посетительницу ресторана в Одессе, был лишен права на постоянное проживание в Украине. Решение было принято после инцидента, произошедшего 13 июня 2026 года в Одессе.

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О соответствующих мерах сообщило в Facebook Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Одесской области. В ведомстве подчеркнули, что"никто не имеет права нарушать права и безопасность граждан Украины", а также заявили, что закон единый для всех, независимо от гражданства и статуса.

Решение после инцидента

По информации миграционной службы, 13 июня гражданин Турции Йылдыз Угур, 1968 года рождения, совершил уголовное правонарушение в отношении гражданки Украины Натальи Ивановны, 1958 года рождения.

В ведомстве отметили, что мужчина грубо нарушил общественный порядок из мотивов явного неуважения к обществу. По имеющимся данным, его действия сопровождались особой дерзостью и применением физического насилия.

В ГМС подчеркнули, что подобные случаи представляют угрозу общественному порядку, охране здоровья, а также правам и законным интересам граждан Украины и других лиц, находящихся на территории государства.

Какие меры были приняты

Реакция государственных органов была оперативной. По представлению Управления стратегических расследований в Одесской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины миграционная служба приняла решение отозвать разрешение на иммиграцию, которое ранее было предоставлено гражданину Турции.

Кроме того, ГМС признала недействительным вид на жительство в Украине, выданный на основании этого разрешения. Документ подлежит изъятию и уничтожению.

В миграционной службе подчеркнули, что гостеприимство Украины не может служить оправданием для лиц, которые пренебрегают украинскими законами, угрожают безопасности людей или демонстрируют неуважение к обществу.

Также в ведомстве призвали граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства соблюдать законодательство, уважать друг друга и проявлять нетерпимость к любым проявлениям насилия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Одессе произошел резонансный конфликт в ресторане с участием его владельца и посетительницы, который получил широкую огласку.

Так, 13 июня произошел конфликт между жительницей города и владельцем одного из ресторанов. Последний жестоко избил женщину из-за её замечания. Инцидент произошёл у входа во двор, где расположено заведение. Предварительно известно, что ссора разгорелась после того, как пострадавшая сделала мужчине замечание по поводу работ возле дома.

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