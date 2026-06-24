Три генерала и два полковника: СБУ установила личности россиян, которые руководили ракетным ударом по Кривому Рогу в июне 2023 года

Служба безопасности Украины установила личности российских военных высшего звания, причастных к ракетному удару по Кривому Рогу в июне 2023 года, в результате которого погибли 13 местных жителей. Планированием и подготовкой обстрела занимались три генерала и два полковника.

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Всем пяти фигурантам заочно сообщено о подозрении. Подробности обнародовали СБУ и Офис генерального прокурора.

"Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении пяти высокопоставленных лиц вооруженных формирований РФ, организовавших воздушный удар по гражданской инфраструктуре города Кривой Рог 13 июня 2023 года. Тогда в результате вражеской атаки погибли 13 местных жителей", – говорится в сообщении.

Помимо погибших, еще более 30 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести. Также в результате обстрела были повреждены многоквартирный жилой дом, учебные заведения, продовольственная база и ряд частных предприятий.

Для атаки российские войска применили стратегические крылатые ракеты Х-101, запущенные с бомбардировщиков Ту-95МС.

Кто занимался подготовкой атаки

Как выяснило расследование, планированием и подготовкой обстрела занимались:

– генерал армии Сергей Суровикин, который в то время возглавлял воздушно-космические силы РФ, согласовал задачу ракетного удара по гражданской инфраструктуре Кривого Рога.

– генерал-лейтенант Сергей Дронов, заместитель главнокомандующего ВКС РФ, определял цели для применения ракетного вооружения.

– генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, командующий дальней авиацией ВКС РФ, отдал боевое распоряжение об обстреле гражданских объектов.

– полковник Николай Варпахович, командир 22-й тяжёлой бомбардировочной авиадивизии РФ, также отдал приказ о поражении гражданских целей.

– полковник Олег Скитский, командир 121-го тяжёлого бомбардировочного авиаполка, обеспечил нанесение ракетного удара по гражданской инфраструктуре.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили всем пяти фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают комплексные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и привлечение российских военных преступников к ответственности.

Обстрел Кривого Рога

В ночь на 13 июня 2023 года российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Кривому Рогу в Днепропетровской области, один из которых попал в многоквартирный жилой дом. В результате атаки в местах попадания возникли пожары, люди оказались под завалами, поэтому спасатели оперативно приступили к поисково-спасательным работам.

В многоэтажном доме загорелись квартиры с первого по пятый этажи, а общая площадь пожара составила около 700 квадратных метров – его удалось ликвидировать силами ГСЧС.

Еще один ракетный удар пришелся по складскому зданию, где в круглосуточном режиме работали около 25 гражданских сотрудников. Речь идет о складе бутилированной воды, откуда продукцию поставляли в различные регионы Украины.

Как писал OBOZ.UA, СБУ официально сообщила о подозрении российским террористам, которые руководили ракетным ударом по зданию Николаевского областного совета в 2022 году. Правоохранители собрали доказательную базу в отношении двух руководителей вооруженных группировок РФ. Жертвами того российского теракта стали 36 человек, еще 38 получили ранения различной степени тяжести.

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