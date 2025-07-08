Требовал от жены погибшего воина половину посмертных госвыплат: полиция задержала родственника чиновника ТЦК. Фото

Полицейские задержали злоумышленника, который требовал половину государственных выплат у жены павшего в бою воина за "помощь" в их оформлении. Женщина перечислила ему 1,2 млн грн, но тому оказалось мало, поэтому он взялся требовать, чтобы она ежемесячно отправляла ему еще деньги.

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Фигурант оказался мужем чиновницы одного из РТЦК и СП города Запорожья. Подробности рассказали в Национальной полиции Украины и в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, задержанный родственник чиновницы ТЦК, основавший в Полтавской области несколько общественных организаций, требовал у вдовы погибшего воина половину выплат за смерть защитника. И даже получив от женщины 1,2 млн – он не успокоился и требовал ежемесячных "платежей".

"Злоумышленник обещал семье военного "помочь" в оформлении посмертных выплат от государства. Свои "услуги" мужчина оценил в половину от суммы. После получения от потерпевшей 1,2 млн грн фигурант требовал от женщины на постоянной основе переводить ему половину от ежемесячного платежа – 75 тыс. грн. За последние шесть месяцев потерпевшая перевела на банковские счета дельца около 1,3 млн грн. К преступной схеме "причастна также жена фигуранта – чиновница одного из РТЦК и СП города Запорожья", – рассказали в Нацполиции.

Схему разоблачили и пресекли оперативники управления стратегических расследований в Запорожской области совместно со следователями следственного управления областной полиции. Правоохранители утверждают, что при вымогательстве злоумышленник воспользовался родственными связями.

Когда потерпевшая перечислила "помощнику" 1 275 000 гривен на банковский счет – злоумышленник продолжил требовать деньги. В случае отказа платить он угрожал женщине отменой выплат и аннулированием документов. Фигурант планировал в дальнейшем получать 75 тыс. грн как часть помощи, которая выплачивалась семье ежемесячно.

"Всего в течение полугода организатор "схемы" незаконно получил более 1,3 млн грн от жены погибшего военнослужащего", – говорится в сообщении.

Задержали злоумышленника 8 июля – на горячем, когда он получал часть очередного "транша" в размере 50 тысяч гривен.

"Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Сейчас идет сбор доказательной базы для привлечения к ответственности задержанного и его жены – чиновницы Центрального РТЦК и СП города Запорожья. Мероприятия по разоблачению проводились в сотрудничестве с работниками Департамента военной контрразведки СБУ при процессуальном руководстве Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона", – рассказали в Нацполиции.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция ликвидировала банду, которая ежемесячно зарабатывала 20 млн грн на наркоторговле.

А в сотрудничестве с сотрудниками СБУ полицейские задержали командование батальона в Одесской области, которое во время полномасштабной войны разворовало почти 100 млн грн.

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