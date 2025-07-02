СБУ и Нацполиция задержали командование батальона в Одесской области, которое во время полномасштабной войны разворовало почти 100 млн грн. Фото

В Одесской области правоохранители ликвидировали сразу три схемы хищения средств в оборонной сфере. Злоумышленников разоблачили военная контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция во взаимодействии с главнокомандующим ВСУ.

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Фигурантами преступления оказалось командование батальона в Одесской области, которое разворовало почти 100 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В Службе безопасности проинформировали, что фигуранты дела продавали "бронь от призыва", поддельные удостоверения участников боевых действий и горючее. Это привело к ущербу государственного бюджета почти на 100 млн грн.

По материалам дела, организатором сделок является бывший командир отдельного батальона, дислоцированного на территории региона. В должности комбата он привлек к преступлениям четверых подчиненных, среди них – двое его заместителей. По одной из схем они фиктивно оформляли местных предпринимателей и знакомых на службу в свою воинскую часть. Стоимость таких "услуг" по уклонению от призыва составляла до 5 тыс. долларов США.

На самом деле, такие "мобилизованные" даже не появлялись на территории режимного объекта, а в обмен на это ежемесячно перечисляли свои зарплаты на банковские карты командования батальона. Кроме этого, чиновники торговали поддельными удостоверениями УБД, а также нелегально продавали горючее, что предназначалось для военной техники.

Правоохранители задержали всех фигурантов. Во время обысков у них изъяты телефоны и банковские карты с поличным. Бывшему командиру батальона и действующему заместителю комбата, заместителю комбата с тыла, начальнику склада горюче-смазочных материалов и командиру роты сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: чч. 4, 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой); ч. 1 ст. 366 (служебный подлог); ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием). На данный момент злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении работника ТЦК, который "продал" представителям футбольной команды "защиту" от мобилизации. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, на Днепропетровщине разоблачили депутата облсовета, которая фиктивно проходила службу в рядах ВСУ. Женщина "служила" в части своего знакомого на нескольких различных должностях и незаконно получила выплаты более чем на 200 тысяч гривен.

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